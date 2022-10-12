Нижегородское "дело учителей". Уголовное преследование за антивоенные высказывания



Активист из Нижнего Новгорода Илья Мясковский решением суда лишен интернета и возможности участвовать в общественных акциях – вплоть до окончания расследования уголовного дела о дискредитации российской армии. Учитель истории Мясковский – пока единственный фигурант этого дела, но изначально силовики пришли к трем активистам, в том числе еще одному учителю, Андрею Рудому, который уже уехал из России.

Поводом для задержаний и обысков стали антивоенные граффити в ВК-паблике "Нижегородское гражданское движение", который около 10 лет объединял приверженцев разных, порою полярных взглядов. Администраторами паблика были социалист Андрей Рудой, считающий нынешних коммунистов предателями идей марксизма, а также активисты либеральных взглядов Глеб Калинычев и Илья Мясковский. Полиция пришла ко всем троим.

Блогер и учитель Рудой хорошо известен в левых кругах. Он первым рассказал о визите силовиков в своем Телеграм-канале и признался, что не писал пост, так возбудивший правоохранителей: "Глобальная цель этого всего ясна: закошмарить и подавить. Они могли банальным запросом в ВК узнать истинного автора поста, но решили работать по всем и сразу. Чтобы охват был шире", – написал Рудой.

Не дожидаясь развития ситуации вокруг этого дела, Андрей выехал из России, уже в пятницу опубликовав фото из Казахстана.

Так совпало, что преследования нижегородских активистов начались накануне Дня учителя, который отмечается в России 5 октября. В соцсетях с подачи бывшего лидера партии "Яблоко" в Нижегородской области Олега Родина эту операцию назвали "нижегородским делом учителей".

"Уголовное дело, в рамках которого все это безобразие происходит, заведено по статье 280.3 УК РФ. Якобы кто-то дискредитировал вооруженные силы РФ, хотя они сами и без помощи с этим прекрасно справляются, – пишет Олег Родин. – Следователям передали материал, который хранился долго в столе заботливыми сотрудниками ЦПЭ, но у следователей нет сейчас ни доказательной базы, ни постановления об обыске, и чтобы не ударить в грязь лицом, они решили обвинить Илью Мясковского в сопротивлении, чтобы дать себе время на сбор доказательств. И судя по этим действиям, Илья Мясковский может стать центральной фигурой обвинения".

5 октября Мясковского отправили в спецприемник на трое суток административного ареста, а в субботу под конвоем отвезли к следователю, где ему и было предъявлено обвинение по уголовному делу о дискредитации. Статус остальных активистов не определен.

Илья Мясковский – один из последних активных участников различных антивоенных акций в Нижнем Новгороде, но при этом его участие обычно ограничивалось фотосъемкой. Тем не менее, он стал своего рода рекордсменом по количеству административных дел с начала войны – их у Ильи пять. Теперь к ним добавилось уголовное.

Выходя из спецприемника 7 октября, Мясковский уже знал, что в понедельник Нижегородский районный суд определит ему меру пресечения в связи с уголовным делом. Более того, следователь заранее рассказал, чего ожидать Мясковскому в суде: его лишат доступа в интернет, как это уже было сделано с нижегородской журналисткой Натальей Резонтовой.

Я лишаюсь почти всех средств к существованию

– Соответственно, я лишаюсь почти всех средств к существованию. Нет ни интернета, ни ноутбука, ни телефона. Я ему (следователю – прим.) сказал: "Вы мне создаете проблему гораздо большую, чем сидеть в тюрьме!" То есть, если я сижу в тюрьме, я ни о чем не думаю – пускай другие думают! А тут мне нужно будет как-то на хлеб себе зарабатывать, бытовые проблемы решать.

Заседание в понедельник преподнесло только один сюрприз: следователь не стал настаивать на лишении Мясковского мобильной связи. Но пользоваться интернетом, получать почту и посещать несогласованные акции активисту теперь нельзя – вплоть до особого решения.

Суд покивал и удовлетворил в полном объеме просьбу следователя

– Из свидетелей на суде выступила Анна Давыдова (нижегородская градозащитница – прим.) – рассказывала, что Илья волонтер, помогает освещать [градозащитные акции] в соцсетях, фотографирует. Просила не лишать его интернета. Плюс передали суду характеристику от учеников, где они рассказали, что он репетитор, что интернет ему нужен для работы. Ну, суд послушал, покивал – и удовлетворил в полном объеме просьбу следователя, – рассказал адвокат Мясковского Алексей Матасов.

По словам адвоката, перед тем как возбудить уголовное дело, следователи показали скриншоты антивоенных записей из ВК-паблика специалисту-политологу. В этой роли выступил профессор Нижегородского лингвистического университета Сергей Устинкин. Именно этого ученого часто привлекают к судебным процессам против активистов, чтобы получить "профессиональное мнение", необходимое обвинению.

Устинкин вместе с профессором Андреем Дахиным и кандидатом исторических наук Антоном Шмелевым уже представлял следователям "экспертизу" по делу еще одного нижегородского активиста, Михаила Иосилевича – его обвиняли в сотрудничестве с нежелательной организацией. Главный вывод, который сделали тогда политологи: любая оппозиционная деятельность в России по умолчанию может считаться работой на "Открытую Россию" Михаила Ходорковского. Позже эта же экспертиза – слово в слово – использовалась стороной обвинения в материалах дела против бывшего исполнительного директора "Открытой России" Андрея Пивоварова. Он был осужден на четыре года колонии.

Михаил Иосилевич, уже отбывший срок в колонии-поселении, сообщил в своем Телеграм-канале, что покинул Россию, но не раскрыл свое нынешнее место жительства. По словам нижегородского активиста, возвращаться в Россию для него равносильно возвращению в тюрьму: "Сегодня очевидно, что любой может быть посажен на любой срок: за пост, за высказанное мнение, да вообще просто так! Потому что майор из ФСБ или Центра "Э" назначит тебя "врагом" и запишет в списки "опасных оппозиционеров", - написал Иосилевич.