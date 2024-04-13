Утром в субботу реакторная установка энергоблока № 4 Запорожской АЭС, которая находится под контролем России, была переведена в состояние "холодный останов".
Как сообщает "Росатом", теперь все шесть энергоблоков Запорожской АЭС находятся в состоянии "холодный останов" – это безопасное состояние реактора, когда его заглушают при низком давлении и низкой температуре охлаждающей воды. В госкорпорации заявили, что радиационной фон находится в пределах природных значений.
Накануне газета The Wall Street Journal сообщила, что президент России Владимир Путин уведомил Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о планах перезапустить ЗАЭС. Европейские дипломаты рассказали изданию, что целью России, судя по всему, является возвращение в эксплуатацию хотя бы одного реактора. По мнению собеседника WSJ, Россия может это сделать к 40-летию подключения станции к электросети Советского Союза в декабре 1984 года.
- 7 апреля ЗАЭС подверглась атаке дронов, в результате было повреждено здание шестого энергоблока, но ядерная безопасность не была нарушена. В МАГАТЭ атаку назвали "серьезным инцидентом, который может подорвать целостность системы защитной оболочки реактора". Ответственных за удары международные эксперты при этом не назвали.
- Запорожская АЭС – крупнейшая атомная электростанция Европы. Ее территория периодически подвергается обстрелам, в которых Украина и Россия обвиняют друг друга. Украинские власти также заявляли, что российская армия использовала ЗАЭС для хранения военной техники и дислокации своих военнослужащих.
- Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года.
Форум