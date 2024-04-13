Утром в субботу реакторная установка энергоблока № 4 Запорожской АЭС, которая находится под контролем России, была переведена в состояние "холодный останов".

Как сообщает "Росатом", теперь все шесть энергоблоков Запорожской АЭС находятся в состоянии "холодный останов" – это безопасное состояние реактора, когда его заглушают при низком давлении и низкой температуре охлаждающей воды. В госкорпорации заявили, что радиационной фон находится в пределах природных значений.

Накануне газета The Wall Street Journal сообщила, что президент России Владимир Путин уведомил Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о планах перезапустить ЗАЭС. Европейские дипломаты рассказали изданию, что целью России, судя по всему, является возвращение в эксплуатацию хотя бы одного реактора. По мнению собеседника WSJ, Россия может это сделать к 40-летию подключения станции к электросети Советского Союза в декабре 1984 года.