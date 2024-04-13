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Все энергоблоки Запорожской АЭС переведены в состояние "холодный останов"

Запорожская АЭС, июль 2009 года
Запорожская АЭС, июль 2009 года

Утром в субботу реакторная установка энергоблока № 4 Запорожской АЭС, которая находится под контролем России, была переведена в состояние "холодный останов".

Как сообщает "Росатом", теперь все шесть энергоблоков Запорожской АЭС находятся в состоянии "холодный останов" – это безопасное состояние реактора, когда его заглушают при низком давлении и низкой температуре охлаждающей воды. В госкорпорации заявили, что радиационной фон находится в пределах природных значений.

Накануне газета The Wall Street Journal сообщила, что президент России Владимир Путин уведомил Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о планах перезапустить ЗАЭС. Европейские дипломаты рассказали изданию, что целью России, судя по всему, является возвращение в эксплуатацию хотя бы одного реактора. По мнению собеседника WSJ, Россия может это сделать к 40-летию подключения станции к электросети Советского Союза в декабре 1984 года.

  • 7 апреля ЗАЭС подверглась атаке дронов, в результате было повреждено здание шестого энергоблока, но ядерная безопасность не была нарушена. В МАГАТЭ атаку назвали "серьезным инцидентом, который может подорвать целостность системы защитной оболочки реактора". Ответственных за удары международные эксперты при этом не назвали.
  • Запорожская АЭС – крупнейшая атомная электростанция Европы. Ее территория периодически подвергается обстрелам, в которых Украина и Россия обвиняют друг друга. Украинские власти также заявляли, что российская армия использовала ЗАЭС для хранения военной техники и дислокации своих военнослужащих.
  • Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года.

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