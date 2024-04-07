МАГАТЭ: атаки дронов нанесли ущерб энергоблоку Запорожской АЭС

Атаки дронов на контролируемую Россией атомную электростанцию в Запорожской области Украины нанесли ущерб зданию, в котором находится один из шести реакторов АЭС, но ядерная безопасность не была нарушена. Об этом говорится в сообщении Международного агентства ООН по ядерной энергии (МАГАТЭ) в соцсети X.

Конкретно в сообщении МАГАТЭ говорится о шестом энергоблоке АЭС, упомянуты данные об одном пострадавшем сотруднике. Несмотря на отсутствие непосредственной угрозы объекту, атака названа "серьёзным инцидентом, который может подорвать целостность системы защитной оболочки реактора".

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси написал на платформе X, что миссия агентства подтвердила, по меньшей мере, "три прямых попадания в конструкцию защитной оболочки реактора Запорожской АЭС".

Ранее днём Гросси подтвердил взрыв одного дрона на территории Запорожской атомной электростанции, которую контролируют российские военные. Гросси не уточнил, какая из сторон конфликта запустила беспилотник. "Как сообщили на ЗАЭС экспертам МАГАТЭ, сегодня на объекте взорвался дрон. Это согласуется с нашими наблюдениями. Я призываю воздерживаться от действий, которые противоречат пяти принципам МАГАТЭ и нарушают ядерную безопасность", – говорится в сообщении Рафаэля Гросси в соцсети Х.

Назначенное оккупационными властями руководство Запорожской атомной электростанции заявило в воскресенье, что по территории ЗАЭС ударили украинские дроны-камикадзе, в том числе по району грузового порта и столовой, отмечает Русская служба Би-би-си. По данным "Росатома", были ранены трое сотрудников, один из них – тяжело.

Также на ЗАЭС утверждали, что ВСУ атаковали купол шестого энергоблока станции. Критических повреждений нет. Угроз нарушения пределов безопасности не зафиксировано, отмечается в телеграм-канале.

В российской госкорпорации "Росатом" в воскресенье подчеркнули, что Запорожская АЭС подверглась беспрецедентной серии атак дронов, ставящих безопасность станции под прямую угрозу.

В Главном управлении разведки Украины (ГУР) заявили, что Киев не причастен ни к каким вооруженным провокациям на оккупированной АЭС в Энергодаре. "Государство-агрессор в очередной раз подвергает опасности ядерный объект, гражданское население и окружающую среду всей Европы", – заявил в интервью "Украинской правде" представитель ГУР Андрей Юсов. По его словам, Россия наносит иммитационные удары, в том числе по территории Запорожской атомной электростанции. Юсов назвал это "постоянной преступной практикой".