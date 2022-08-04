"Всего полгода санкций". Рунет о возвращении "Берёзок"

В Москве и Петербурге открывают специальные беспошлинные магазины для дипломатов и сотрудников международных организаций.

Сетевым комментаторам это явно что-то напоминает!

Павел Вигдорчик:

Не прошло и полугода после введения санкций, и в России возрождают магазины "Березка"

Мария Снеговая:

Россия с какой-то непостижимой скоростью несётся в Совок

Олег Лекманов:

Говорят, что в новую «Берёзку» (на Калининском проспекте в Москве открылась), завезли «Мастера и Маргариту» и «Три товарища». У кого-нибудь есть иностранцы знакомые (или хотя бы иноагенты)?

Игорь Царейкин:

Была во времена моего детства чудесная песня в исполнении Иосифа Кобзона «Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым».

Только теперь начинаю понимать всю ее глубину. Видимо, действительно, не расстанусь и вечно молодым останусь)).

С каждым днем реальность тех лет возвращается в повседневную жизнь. Сегодня вот сообщили об открытии в Москве и Питере специальных валютных магазинов. Здравствуй, «Березка»! Добро пожаловать, как говорится

Эльвира Вихарёва:

Вы ведь слышали, да, что у нас тут на полную катушку возрождают магазины «Березка»? Тот самый Торгсин, «торговлю с иностранцами».

Магазины только для них, где за валюту можно будет купить три магнитофона – и далее по списку Антона Семеновича Шпака.

Да совок, он и есть. Подписал Мишустин, ах-какой-прогрессивный менеджер. Все они прогрессивные, пока за них тут работал Запад. А как он ушел – из них полез один сплошной Андропов. Брежнев. И сразу, перепрыгнув Хрущева, – Сталин.

Антон Орехъ:

Тут говорят, "Берёзки" возвернутся? Логично. Когда продажа валюты с рук снова становится уголовным преступлением, импортные товары могут стать дефицитом и т.д.

Кирилл Шулика:

То есть просто создают такой советский стимул, чтобы дипломаты барыжили дефицитом. Очень символично. Хоть дети посмотрят, что такое совок.

Урмат Джаныбаев:

Ну что друзья всем, кто так ностальгировал по Советскому Союзу ждать осталось совсем немного. А в обычных магазинах, как любят совкопитеки ждите пирамиды из сгущёнки и консервов. Такие слова, как "дефицит", "деликатес", "блат","из под прилавка", "московское обеспечение", скоро заиграют новыми красками.

Проводить полжизни в очередях станет нормой, а бабульки, которые проклинают интернет, смартфоны и все достижения 21 века окажутся в привычной и крайне комфортной для них среде, получая невероятное удовольствие от пребывания в очередях, расталкивания всех локтями и тыкания всем в лицо своего пенсионного удостоверения.

Константин Эггерт:

Ну что, молодые, рассказать вам как дядя Костя на честно заработанные в Йемене «чеки» в 1986 году купил свой первый цветной телевизор Panasonic Quintrix в «Берёзке» у метро «Проспект мира»? Принимаю заявки на лекционные турне и ТВ-интервью. PS. Телевизор жив и работает до сих пор. Made in Japan, а не China! Любой человек моложе 30 такого себе и вообразить не может.

Катерина Дьяченко:

Помните спецбуфеты, валютные «Березки»,магазины только для иностранцев?

Фарцовщиков помните?

А две восьмерки?

Я помню очень хорошо.

Много лет назад я работала секретарем в управлении внешних Министерства Морского Флота.

Был у меня друг итальянец.

Привозил сигареты, шмотки красивые, продукты разные.

Все, чего в СССР не было.

В министерстве был спецбуфет. Там продавали импортные сигареты.

В управлении этом практически все были сотрудниками известного ведомства и стучали друг на друга.

«Весёлая» жизнь была.

В один прекрасный предновогодний вечер мой и альянсуий друг пригласил меня в валютный бар гостиницы Интурист.

После этого похода моя карьера в Управлении закончилась.

Вы уж извините, что я об этом пишу.

Подумала: неужели все снова повторится?

Ольга Бакушинская:

Но не стоит обольщаться на счет возвращения Советского Союза. Никогда ничего не бывает одинаково. Советский Союз на излете уже выдыхался, был, как ни странно, прагматичен на международной арене, имел все признаки тоталитаризма, но не имел фашизма.

Хрен его знает, зачем им сейчас "Березка", раньше это имело смысл в условиях тотального дефицита, но сейчас вроде такого нет пока, но, наверное, планируют.

Сергей Кальварский:

Первые свои джинсы я купил в Ленинградском магазине "Березка". Последние, видимо, куплю в московском.

Кристина Астафурова:

Россия теперь будет жить в вещем сне Путина с четверга на пятницу — наконец-то сбылось всё, о чём он мечтал 22 года. Чёрный валютный рынок. Контрабанда западного ВСЕГО — от смартфонов с холодильниками до носков с трусами.

«Хит-парад СССР» в храме Христа Спасителя с Пьехой и Кобзоном. Возрождённая комсомольская организация с красным галстуком. Котлета с булкой вместо «Макдональдса», «Буратино» — вместо «Спрайта», иван-чай и квас — вместо «Пэпси-Колы». ИК — вместо ИКЕА. Валютные «Берёзки» с Marlboro и Брауншвейгской.

А ещё — стабильность. Уверенность, что [ужас] был вчера, есть сегодня и будет послезавтра. Посевная — но с [украденным] из Украины зерном. Лучшая в мире медицина (на самом деле нет). Лучшее в мире образование (на самом деле нет). И лозунг «Зато боятся!» — на самом деле да, но как бешеную обезьяну с гранатомётом.

Звучат реплики о том, что новые магазины совсем не "Берёзки".

Валентин Богданов:

Срванивать открывающиеся в России магазины беспошлиной торговли с советскими «Березками» неверно. Это хайп на пустом месте. В тех «Березках» могли отовариваться любые инострацы. Главное, что за валюту. А также советские граждане (загранработники). За чеки Внешпосылторга и Внешторгбанка. Сейчас же идет речь об обычных DUTY FREE для дипломатов. Причем, с торговлей за рубли в том числе. В Нью-Йорке такой магазин для дипломатов на Второй авеню недалеко от ООН работает уже много лет. Если не десятилетий. И никому в голову сравнивать его с «Березкой» не приходит.

Но интересно, что и у запутинской аудитории ассоциация с "Берёзками" тоже работает.

Владимир Соловьёв:

А почему мы должны создавать особые условия для сотрудников их дипмиссий? Да ещё и из недружественных стран, поди. Разве там для наших дипломатов создают особые условия? А после начнут хозяева магазинов говорить, что мало клиентов и надо расширить список клиентов. Наверняка; появятся дипломаты-фарцовщики. Все это уже в нашей истории было…

Ирина Молотова:

Простите, а зачем им в России свои же товары, которые они могут купить в родных странах?

В странах, на которые не накладывали санкции, из которых не выводили бизнес, в которых не устраивали карнавал с «уходим-не уходим», с распродажами и «мы уходим, ваше место в очереди на сайте — 14953561»?

Это что за привилегии такие представителям — давайте уж честно — вражеских государств?

Олег Царёв:

Я считаю, что в новых магазинах для дипломатов есть чудовищная несправедливость и неправда. Когда-то из-за таких «Берёзок», спецмагазинов, госдач и прочего развалился Советский Союз. Когда начали делить людей на сорта, и наш советский человек вдруг оказался не первого сорта. В нашей жизни и так много несправедливости. Зачем увеличивать её количество?

Возможно, это придумано, чтобы обходить санкции и чтобы дипломаты и избранные могли отовариваться, как раньше.

Мне кажется, это плохая идея. Надо добиваться того, чтобы каждый имел равные возможности если не заработать, так хоть потратить свои деньги.

Екатерина Винокурова:

Я вот никогда не понимала, а «члены их семей» - причем?

И почему вообще в России млжет появиться такой позор и стыд, как «магазины не для всех»?

Дальше что? Касты введут официальные?

Просто нет слов, какое унижение и позорище: официальная сегрегация на «хороших русских» и «плохих русских» введена нашим российским правительством.

Наталья Осипова:

Завести аналог «Березок»сейчас, торговлю для иностранцев - это, конечно, сильно.

Пропагандистский эффект сложно переоценить, как говаривали в те времена, когда в магазинах было шаром покати, а единицы «отоваривались» в «Березках».

Символ разложения элиты в СССР - эти самые «Березки». Хуже 100-ой секции ГУМа, где партийные бонзы окормлялись диором по спецкаталогам. В сотую допущены были единицы, вокруг «Березок» выросло целое сообщество. Слой. Среда. Те самые завлабы, которые снесли потом страну ради денег и шмоток.

В «Березках» продавалось то, что официальная пропаганда объявляла несущественным и порочным и то, чего алчно жаждала социальная реальность. Кока-кола, джинсы, жвачка! Вещи, вещи! Дай! Хочу!

Там было все, чего не было у нас в магазинах и чего хотелось. Теперь понятно, что там был какой-то минимум, ассортимент ларька, но и этого было достаточно. Ведь «Березка» был не столько магазин, сколько витрина Запада. Кстати, занавешенная. Окна были наглухо задраены. Якобы чтобы не смущать. Но мы ж понимаем теперь, как работает запретное и тайное. Все хотели еще больше войти в эти райские чертоги. А войти могли только вернувшиеся из-за границы с чеками и иностранцы. Эти люди с чеками и составили социальную прослойку, которая хотела и снесла в итоге СССР. Они желали более широкого ассортимента, чем в «Березке» на Полянке.

Несправедливость распределения благ в позднем СССР, где на вершине - иностранцы и выездные, а внизу - работяги, простой непрестижный люд, погубила Союз. И «Березки» были зримым и стыдным воплощением победы кока-колы и жваки над идеями коммунизма, честного труда и интеллекта.

Это они породили спекулянтов, которые потом стали олигархами. Это они породили развращенных советских элитариев, которых отлично показал Шахназаров в «Курьере». Это они отвратили интеллектуалов от знаний и книг и превратили в идолопоклонников вещей.

«В банке темного стекла из-под импортного пива роза красная цвела гордо и неторопливо», - пел Окуджава. В СССР собирали и хранили иностранные бутылки и банки с этикетками на чужом языке. Использовали в качестве ваз, украшали жилища. И пакетики стирали с иностранными надписями. И на одежду пришивали лейблы «мейд ин». И жадно глядели в телевизор, где показывали Париж и Лондон, доступный только советским дипломатам, пропагандистам и творческим элитариям.

«Березки» - это добровольная сдача идеологов Советского Союза, это саморазвращение, это добровольная самоколонизация, это призыв голодной и развращенной девки к Западу - приди, овладей мной, америкен бой!

Призыв был услышан, в 90-е америкен бой пришел и поимел нас так, что многие не выжили. А товары появились, да. Целыми ГУМами и ЦУМами. И народу попроще досталось изобилие в торговых центрах «23 кита» и «Мега-вега».

Но - ой! - Запад начал отнимать свои побрякушки, штанцы и сумочки, луи виттоны и шанели. Как жить? Как обойтись без привычного ассортимента? Решение пришло из прошлого.

Возродить аналог «Березок» - комендатур западного потребительского общества (а пускали туда, кто не знает, как на режимный объект)- это, конечно, решение, приближающее победу. Но только не нашу.