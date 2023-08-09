Всемирный банк больше не даст кредит Уганде из-за её закона против ЛГБТ+

Всемирный банк больше не будет выделять кредиты Уганде после ужесточения её закона против ЛГБТ+. Об этом говорится в заявлении банка.

Банк отметил, что новый угандийский закон "в корне противоречит ценностям Всемирного банка", основные из которых – инклюзивность и недискриминация.

"Наша цель – искоренение бедности на планете – может быть достигнута, только если она охватывает всех, независимо от расы, гендера или сексуальной ориентации", говорится в заявлении банка.

Сразу после принятия этого закона в мае 2023 года Всемирный банк направил в Уганду группу специалистов. Они установили, что стране нужны дополнительные меры для приведения проектов к экологическим и социальным стандартам банка. Сейчас эти меры обсуждаются с правительством Уганды. Пока они не будут приняты, новых кредитов от Всемирного банка не будет.

Власти Уганды не ответили на просьбу Reuters о комментарии.

В Уганде, как и ещё в 31 африканской стране, быть гомосексуалом запрещено. За однополый секс и раньше давали до 14 лет тюрьмы – а с мая за неоднократное нарушение этого запрета грозит смертная казнь, как и за передачу в ходе такого контакта ВИЧ. Кроме того, теперь до 20 лет лишения свободы предусмотрено и за "пропаганду ЛГБТ+".



Управление ООН по правам человека, правозащитники в Уганде и в других странах мира выступили с осуждением закона, назвав его "драконовским", "дискриминационным" и "узаконенным зверством". Активисты и учёные оспорили закон в суде, однако неизвестно, когда начнутся слушания, отмечает Reuters.