FIFA предложила повязки для женского чемпионата мира – среди них "за мир"

Международная федерация футбола (FIFA) представила восемь нарукавных повязок социальной тематики взамен радужной или #OneLove в поддержку ЛГБТ+, которые организация запретила надевать на матчи ранее.
На одном из вариантов, призывающих к инклюзии, изображено сердце в цветах повязки #OneLove. Другие обращают внимание на насилие в отношении женщин, борьбу с голодом, образование, гендерное равенство и права коренных народов. Ещё одна, тёмно-синяя с изображением белого крыла, призывает к миру.
Темы повязок были выбраны после консультаций с 32 командами-участницами женского чемпионата мира по футболу, игроками и агентствами ООН. Команды могут выбрать одну повязку на весь турнир или менять их каждый матч.
- Женский чемпионат мира по футболу пройдёт с 20 июля по 20 августа в Австралии и Новой Зеландии. Российская команда была дисквалифицирована из-за вторжения России в Украину.
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