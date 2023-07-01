FIFA предложила повязки для женского чемпионата мира – среди них "за мир"

Международная федерация футбола (FIFA) представила восемь нарукавных повязок социальной тематики взамен радужной или #OneLove в поддержку ЛГБТ+, которые организация запретила надевать на матчи ранее.

На одном из вариантов, призывающих к инклюзии, изображено сердце в цветах повязки #OneLove. Другие обращают внимание на насилие в отношении женщин, борьбу с голодом, образование, гендерное равенство и права коренных народов. Ещё одна, тёмно-синяя с изображением белого крыла, призывает к миру.

Темы повязок были выбраны после консультаций с 32 командами-участницами женского чемпионата мира по футболу, игроками и агентствами ООН. Команды могут выбрать одну повязку на весь турнир или менять их каждый матч.