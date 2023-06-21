Всемирный фонд дикой природы (WWF) объявлен "нежелательной организацией" на территории России. Об этом сообщает Генпрокуратура страны.

По мнению ведомства, WWF под предлогом сохранения окружающей среды ведёт деятельность, которая мешает России осваивать Арктику и её природные ресурсы. Генпрокуратура считает, что фонд занимается разработкой ограничений, которые могут стать основанием для "переноса трассы Северного морского пути в сторону исключительной экономической зоны США".

"WWF сформировала сеть подконтрольных экологических некоммерческих организаций для сбора информации об экологической обстановке в регионах России в контексте работы крупных промышленных комплексов и подготовке "независимых" оценок тенденциозного характера, направленных на сковывание экономического развития Российской Федерации." - говорится в сообщении ведомства.

Генпрокуратура также отмечает, что фонд оказывал поддержку российским некоммерческим организациям, таким как "Друзья Балтики" и "Экологическая вахта Сахалина", включенным в реестр иностранных агентов. Ведомство указывает, что члены этих НКО привлекались к административной ответственности за участие в несогласованных акциях. По мнению Гепрокуратуры, это свидетельствует о вмешательстве WWF во внутренние дела России.