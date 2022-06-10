Верховный суд Татарстана признал Всетатарский общественный центр (ВТОЦ) экстремистской организацией и ликвидировал её. Решение суда подлежит немедленному исполнению, однако будет обжаловано. Об этом сообщает Idel.Реалии.

В январе 2021 года признать ВТОЦ экстремистским потребовала прокуратура Татарстана. Она обнаружила признаки экстремизма в выступлениях татарских активистов на митинге в память о жертвах взятия Казани в 16-м веке. Кроме того, прокуратура утверждала, что об экстремистском характере ВТОЦ свидетельствует его устав. Государственные судебные эксперты изучили документ и пришли к выводу, что деятельность центра направлена на пропаганду действий по выходу Татарстана из состава России.

В октябре 2021 года Министерство юстиции России приостановило деятельность ВТОЦ "в связи с осуществлением им экстремистской деятельности". В том же месяце против ВТОЦ завели административное дело о возбуждении вражды к русским на митинге 15 октября.

На митинге критиковали появление в конституции понятия "государствообразующего народа", под которым, вероятно, подразумеваются русские. ВТОЦ требовал, чтобы парламент Татарстана принял закон, утверждающий татарский народ "государствообразующим" в республике. Прокуратура обвинила организацию в противопоставлении русских и татар как "государствообразующего" и "колонизированного" народов. По этому делу суд обязал ВТОЦ выплатить 250 тысяч рублей штрафа.

Лидер ВТОЦ Фарит Закиев отверг обвинения в экстремизме и заявил, что центр обжалует решение суда. Закиев уехал из России в марте 2022 года.