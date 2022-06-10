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Суд признал экстремистской и ликвидировал старейшую татарскую организацию в России

Лидер ВТОЦ Фарит Закиев на митинге в память о защитниках Казани, павших при взятии города войсками Ивана Грозного в 1552 году

Верховный суд Татарстана признал Всетатарский общественный центр (ВТОЦ) экстремистской организацией и ликвидировал её. Решение суда подлежит немедленному исполнению, однако будет обжаловано. Об этом сообщает Idel.Реалии.

В январе 2021 года признать ВТОЦ экстремистским потребовала прокуратура Татарстана. Она обнаружила признаки экстремизма в выступлениях татарских активистов на митинге в память о жертвах взятия Казани в 16-м веке. Кроме того, прокуратура утверждала, что об экстремистском характере ВТОЦ свидетельствует его устав. Государственные судебные эксперты изучили документ и пришли к выводу, что деятельность центра направлена на пропаганду действий по выходу Татарстана из состава России.

В октябре 2021 года Министерство юстиции России приостановило деятельность ВТОЦ "в связи с осуществлением им экстремистской деятельности". В том же месяце против ВТОЦ завели административное дело о возбуждении вражды к русским на митинге 15 октября.

На митинге критиковали появление в конституции понятия "государствообразующего народа", под которым, вероятно, подразумеваются русские. ВТОЦ требовал, чтобы парламент Татарстана принял закон, утверждающий татарский народ "государствообразующим" в республике. Прокуратура обвинила организацию в противопоставлении русских и татар как "государствообразующего" и "колонизированного" народов. По этому делу суд обязал ВТОЦ выплатить 250 тысяч рублей штрафа.

Лидер ВТОЦ Фарит Закиев отверг обвинения в экстремизме и заявил, что центр обжалует решение суда. Закиев уехал из России в марте 2022 года.

  • Всетатарский общественный центр – наиболее известное общественно-политическое объединение татарского национального движения. Она была основана в 1988 году. В начале 90-х годов организация требовала предоставления Татарстану полноценного суверенитета. В последние годы ВТОЦ выступал в поддержку особого статуса республики, а также в защиту татарского языка как государственного в регионе.

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