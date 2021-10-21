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В Казани против татарской организации заведено административное дело о возбуждении вражды к русским

Участник Дня памяти в Казани, архив

Прокуратура в Казани возбудила административное дело о возбуждении вражды к русским против Всетатарского общественного центра — националистической организации, основанной в 1988 году. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ".

Поводом стала традиционная памятная акция в Казани 15 октября. В этот день организация проводит митинг в память о жертвах взятия города войсками русского царя Ивана Грозного в 1552 году, напоминает редакция Идель.Реалии.

На мероприятии было зачитано обращение ВТОЦ, в котором критиковалось появление в российской конституции упоминания "государствообразующего народа", под которым, вероятнее всего, подразумеваются русские. Оно было добавлено в поправках в основной закон, принятых в 2020 году.

Татарская организация потребовала, чтобы парламент Татарстана принял закон, утверждающий татарский народ государствообразующим в республике. Прокуратура усмотрела в тексте "возможное наличие враждебного контекста" и "противопоставление русских и татар как "государствообразующего" и "колонизированного" народов.

Глава Всетатарского общественного центра Фарит Закиев заявил "Коммерсанту", что не согласен с претензиями прокуратуры. "Не было бы этого обращения — нашли бы что-нибудь другое", — прокомментировал он административное дело.

В январе республиканская прокуратура потребовала признать Всетатарский общественный центр экстремистской организацией. Рассмотрение дела в суде ещё не закончено.

  • Всетатарский общественный центр — наиболее крупная общественная националистическая организация в Татарстане. Изначально она добивалась независимости республики. Однако с конца девяностых годов участники концентрируются на культурных мероприятиях, выступая за защиту татарского языка и национальной культуры.

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