Прокуратура в Казани возбудила административное дело о возбуждении вражды к русским против Всетатарского общественного центра — националистической организации, основанной в 1988 году. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ".
Поводом стала традиционная памятная акция в Казани 15 октября. В этот день организация проводит митинг в память о жертвах взятия города войсками русского царя Ивана Грозного в 1552 году, напоминает редакция Идель.Реалии.
На мероприятии было зачитано обращение ВТОЦ, в котором критиковалось появление в российской конституции упоминания "государствообразующего народа", под которым, вероятнее всего, подразумеваются русские. Оно было добавлено в поправках в основной закон, принятых в 2020 году.
Татарская организация потребовала, чтобы парламент Татарстана принял закон, утверждающий татарский народ государствообразующим в республике. Прокуратура усмотрела в тексте "возможное наличие враждебного контекста" и "противопоставление русских и татар как "государствообразующего" и "колонизированного" народов.
Глава Всетатарского общественного центра Фарит Закиев заявил "Коммерсанту", что не согласен с претензиями прокуратуры. "Не было бы этого обращения — нашли бы что-нибудь другое", — прокомментировал он административное дело.
В январе республиканская прокуратура потребовала признать Всетатарский общественный центр экстремистской организацией. Рассмотрение дела в суде ещё не закончено.
- Всетатарский общественный центр — наиболее крупная общественная националистическая организация в Татарстане. Изначально она добивалась независимости республики. Однако с конца девяностых годов участники концентрируются на культурных мероприятиях, выступая за защиту татарского языка и национальной культуры.
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