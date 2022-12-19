Путин поручил выделить участникам войны земли в Подмосковье и Крыму

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение, согласно которому участники "специальной военной операции" в Украине, могут бесплатно получить в собственность земли в Московской области, а также в аннексированном Крыму и в Севастополе.
Выделить участки из государственной или муниципальной собственности для этих целей президент поручил местным органам власти. Они должны принять соответствующие законодательные акты.
Предполагается, что земли будут выделять военным, которые получили государственные награды за боевые действия в Украине, а также семьям погибших во время войны.
- Земельные участки в аннексированном Крыму российские власти стали массово "передавать" военным с 2015 года. Тогда бывший пророссийский губернатор Севастополя подписал секретное распоряжение 195РП о передаче в собственность Минобороны земли и имущества, принадлежавших при СССР Черноморскому флоту, пишет TheInsider. Множество участков, на которых десятилетиями законно жили люди, оказались в распоряжении российских военных.
- На всех участников боевых действий в Украине распространяется действие закона "О ветеранах" и соответствующие льготы: налоговые, транспортные, земельные, жилищные меры социальной поддержки, а также льготы по оплате жилья, включая съёмное, и коммунальных платежей. Российские вузы с этого года начинают принимать детей участников боевых действий по специальной квоте без вступительных экзаменов.
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