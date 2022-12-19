Путин поручил выделить участникам войны земли в Подмосковье и Крыму

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение, согласно которому участники "специальной военной операции" в Украине, могут бесплатно получить в собственность земли в Московской области, а также в аннексированном Крыму и в Севастополе.

Выделить участки из государственной или муниципальной собственности для этих целей президент поручил местным органам власти. Они должны принять соответствующие законодательные акты.

Предполагается, что земли будут выделять военным, которые получили государственные награды за боевые действия в Украине, а также семьям погибших во время войны.