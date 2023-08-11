ВШЭ предложила автору "непатриотичного" учебника должность посудомойщика

Высшая школа экономики предложила должности паспортиста, мойщика посуды и ведущего бухгалтера одному из основателей университета, профессору Игорю Липсицу. Он объявил об уходе из вуза.

Липсиц — доктор экономических наук, один из первых преподавателей ВШЭ, он работает в университете с 1993 года. Он создатель первых университетских программ по менеджменту и маркетингу.

Учёный — автор популярных в конце 1990-х — начале 2000-х школьных учебников. В начале 2019 года они не были включены в федеральный перечень учебных материалов. В экспертизе, проведенной по заказу Минпросвещения, заявлялось, что приведенные в книге примеры и вопросы "не способствуют любви к Родине".

Последние три года Липсиц живёт за границей, работая в университете дистанционно. 10 августа профессор в соцсетях сообщил, что руководство ВШЭ в одностороннем порядке аннулировало его контракт на дистанционную работу. Для предложенных ему новые должностей он "не нашёл у себя компетенций", написал профессор.

На сайте ВШЭ Липсиц все ещё указан как ординарный профессор. Отмечается, что ученики девять раз избирали его лучшим преподавателем года.