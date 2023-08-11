ВШЭ предложила автору "непатриотичного" учебника должность посудомойщика

Высшая школа экономики предложила должности паспортиста, мойщика посуды и ведущего бухгалтера одному из основателей университета, профессору Игорю Липсицу. Он объявил об уходе из вуза.
Липсиц — доктор экономических наук, один из первых преподавателей ВШЭ, он работает в университете с 1993 года. Он создатель первых университетских программ по менеджменту и маркетингу.
Учёный — автор популярных в конце 1990-х — начале 2000-х школьных учебников. В начале 2019 года они не были включены в федеральный перечень учебных материалов. В экспертизе, проведенной по заказу Минпросвещения, заявлялось, что приведенные в книге примеры и вопросы "не способствуют любви к Родине".
Последние три года Липсиц живёт за границей, работая в университете дистанционно. 10 августа профессор в соцсетях сообщил, что руководство ВШЭ в одностороннем порядке аннулировало его контракт на дистанционную работу. Для предложенных ему новые должностей он "не нашёл у себя компетенций", написал профессор.
На сайте ВШЭ Липсиц все ещё указан как ординарный профессор. Отмечается, что ученики девять раз избирали его лучшим преподавателем года.
- В апреле должность ординарного профессора Высшей школы экономики покинул телеведущий Александр Архангельский, он вышел из учёного совета вуза. До этого, в июле прошлого года, из ВШЭ уволили профессора Чикагского университета, экономиста Константина Сонина. В 2019 году университет покинули сразу несколько известных преподавателей, включая политолога Александра Кынева.
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