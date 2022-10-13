ВШЭ уволила признанного властями иноагентом сотрудника

Руководство петербургского филиала Высшей школы экономики (ВШЭ) уволило старшего научного сотрудника "Центра молодежных исследований" Искандера Ясавеева после того, как российские власти внесли его в список так называемых иностранных агентов. Об этом он написал в фейсбуке.

По словам научного сотрудника, руководство филиала ВШЭ уволило его 10 октября, то есть через три дня после того, как Минюст внёс Ясавеева в реестр, передаёт редакция Идель.Реалии.

Увольнение в вузе объяснили отказом работника от продолжения работы в связи с изменением условий трудового договора. Приказ об увольнении Ясавееву прислали по электронной почте 13 октября, лично с ним руководство не связывалось.

Ясавеев уточнил, что руководство решило не продлевать договор по совместительству на ставках профессора и научного руководителя после того, как в августе у него прошли обыски, — рассказывает Север.Реалии. Эти обыски проводились у журналистов "Идели", с которым сотрудничает Ясавеев. Поводом стало уголовное дело об оправдании терроризма, возбужденное из-за опубликованного на YouTube ролика, в котором российского посла в Варшаве обливают красной краской 9 мая.

По словам Ясавеева, он преподавал в НИУ ВШЭ дистанционно в течение последних двух лет и руководил бакалаврами и магистрами.

"Эти шаги не делают чести руководству Высшей школы экономики, впрочем, вряд ли оно сейчас задумывается о чести и репутации. Семь лет назад, когда я перешел в петербургскую "вышку" (после моего отказа продлевать сотрудничество с Казанским федеральным университетом на условиях конкурса с моей коллегой по кафедре социологии), "вышка" была другим университетом, и тому другому университету я признателен", - написал Ясавеев.