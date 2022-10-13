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ВШЭ уволила признанного властями иноагентом сотрудника

Искандер Ясавеев

Руководство петербургского филиала Высшей школы экономики (ВШЭ) уволило старшего научного сотрудника "Центра молодежных исследований" Искандера Ясавеева после того, как российские власти внесли его в список так называемых иностранных агентов. Об этом он написал в фейсбуке.

По словам научного сотрудника, руководство филиала ВШЭ уволило его 10 октября, то есть через три дня после того, как Минюст внёс Ясавеева в реестр, передаёт редакция Идель.Реалии.

Увольнение в вузе объяснили отказом работника от продолжения работы в связи с изменением условий трудового договора. Приказ об увольнении Ясавееву прислали по электронной почте 13 октября, лично с ним руководство не связывалось.

Ясавеев уточнил, что руководство решило не продлевать договор по совместительству на ставках профессора и научного руководителя после того, как в августе у него прошли обыски, — рассказывает Север.Реалии. Эти обыски проводились у журналистов "Идели", с которым сотрудничает Ясавеев. Поводом стало уголовное дело об оправдании терроризма, возбужденное из-за опубликованного на YouTube ролика, в котором российского посла в Варшаве обливают красной краской 9 мая.

По словам Ясавеева, он преподавал в НИУ ВШЭ дистанционно в течение последних двух лет и руководил бакалаврами и магистрами.

"Эти шаги не делают чести руководству Высшей школы экономики, впрочем, вряд ли оно сейчас задумывается о чести и репутации. Семь лет назад, когда я перешел в петербургскую "вышку" (после моего отказа продлевать сотрудничество с Казанским федеральным университетом на условиях конкурса с моей коллегой по кафедре социологии), "вышка" была другим университетом, и тому другому университету я признателен", - написал Ясавеев.

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