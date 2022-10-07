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Минюст объявил иноагентами Дмитрия Глуховского и Оксимирона

Рэпер Oxxxymiron

Министерство юстиции России обновило реестры так называемых иностранных агентов.

В реестр СМИ-"иноагентов" внесены писатель Дмитрий Глуховский и журналисты Евгения Балтатарова из Бурятии и Искандер Ясавеев из Марий Эл. Ясавеев сотрудничает с изданием Idel.Реалии, проектом корпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода.

Физическими лицами-иноагентами признаны Мирон Фёдоров - рэпер Oxxxymiron (Оксимирон), правозащитница Алёна Попова, журналистка Ирина Сторожева из Хабаровска. В качестве источника финансирования у Оксимирона указана Украина, у Поповой и Сторожевой, помимо Украины, также РСЕ/РС.

Незарегистрированной организацией-иноагентом объявлен екатеринбургский "Ресурсный центр для ЛГБТ".

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