"Вслед за вашей "гуманитарной помощью" летит граната"

Президент Украины Владимир Зеленский выступил перед Советом Безопасности ООН, рассказав о массовых убийствах российскими военными мирных жителей в городе Буча под Киевом. По словам Зеленского, в Буче нет ни одного преступления, которое не совершили бы оккупанты. Убивали целыми семьями, особенно тех, кого подозревали в сотрудничестве с украинскими властями, отметил президент Украины. Зеленский также призвал к реформе ООН и потребовал исключить из состава Совета Безопасности Россию, которая, пользуясь правом вето, может блокировать все решения, способные остановить агрессию против Украины.

Российский представитель в ООН Василий Небензя категорически отверг обвинения, выдвинутые Зеленским. Сам он обвинил власти Украины во лжи с целью убедить страны Запада расширить военную помощь Украине. В подтверждение своих слов Небензя процитировал интервью изданию "Медуза" депутата местного совета Бучи Катерины Украинцевой. И тут же был пойман на манипуляции послом Украины в ООН Сергеем Кислицей.

Василий Небензя в своем выступлении в Совбезе ООН предложил Владимиру Зеленскому, как он выразился, «принять правильное решение», учитывая положение на фронте. Российская армия продолжает наносить удары по военным и гражданским объектам в Украине, но о каких-то реальных военных успехах в ходе «спецоперации» российских войск в последние дни не слышно. Кроме того, после событий в Буче и других городах, украинская армия будет оказывать еще более ожесточенное сопротивление российской агрессии.

А вот что написал в соцсетях о Буче основатель ФБК Алексей Навальный, который в колонии может смотреть только Первый телеканал.

Об отсутствии альтернативных источников информации о войне против Украины сказала своим ученикам и преподавательница английского языка в Училище Олимпийского резерва в Пензе Ирина Ген, ставшая жертвой доноса. Ирина Ген отвечала на вопрос ученицы, посетовавшей, что она не сможет поехать летом в Чехию на соревнования по карате. Кто-то записал диалог на диктофон и передал в ФСБ.

Сейчас против Ирины Ген возбуждено уголовное дело по обвинению в распространении ложной информации о российских Вооруженных силах. Ей вменяется в вину упоминание обстрела родильного дома в Мариуполе российскими войсками через три дня после того, как минобороны России факт этого обстрела опровергло. Ирина Ген уволилась на днях из училища, она под подпиской о невыезде, но от слов своих не отказывается и войну против Украины по-прежнему осуждает. Ирина уверена, что разговор на тему войны был спровоцирован и записан намеренно, после ее аналогичных высказываний в других классах.

Также сегодня в выпуске - о натянутых отношениях между Киевом и Тбилиси и о проекте "Папа, поверь!"

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