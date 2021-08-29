Встреча Зеленского и Байдена перенесена на 1 сентября

Встреча президентов США и Украины в Вашингтоне перенесена с 31 августа на 1 сентября. Об этом сообщает со ссылкой на Белый дом Украинская служба "Голоса Америки".

Первоначально встреча Джо Байдена и Владимира Зеленского в Белом доме была запланирована на 30 августа, затем её перенесли на 1 день.

Источник "Украинской правды" в администрации Зеленского заявил, что новый перенос связан с выводом американских войск из Афганистана, который 31 августа должен завершиться. По его словам, "это был вообще худший день в году, возможно, для встречи двух президентов, по причинам, которые от нас не зависят".

Вывод войск из Афганистана сопровождается драматическими событиями, связанными с переходом территории страны под контроль движения "Талибан" (признано в России террористическим и запрещено) и необходимостью эвакуировать из Афганистана большое число гражданских лиц. Несколько дней назад в результате теракта в Кабуле погибли 13 американских военных.

Зеленский посетит США по приглашению Байдена. В Киеве придают визиту большое значение, рассчитывая на поддержку Соединёнными Штатами Украины в противостоянии с Россией. Зеленский заявлял, что будет вести речь и о гарантиях безопасности Украины в свете грядущей достройки газопровода "Северный поток-2", который Украина воспринимает как "энергетическое оружие" Москвы. Накануне визита группа депутатов Верховной рады и деятелей украинского гражданского общества обратилась к Байдену с открытым письмом с призывом ужесточить санкции против газопровода.