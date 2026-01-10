Вступил в силу выход Финляндии из договора о запрете мин

Финляндия 10 января официально перестала быть участником Оттавского договора (конвенции) о запрете противопехотных мин. Это означает, что страна вновь может производить и устанавливать противопехотные мины. Оттавский договор запрещает участникам разрабатывать, использовать, хранить и передавать этот вид оружия.

О выходе из договора власти Финляндии сообщили 10 июля прошлого года. Решение вступило в силу ровно через полгода.

Финляндия последовала примеру ряда других граничащих с Россией стран НАТО, - Эстонии, Латвии, Литвы и Польши. Также в прошлом году о выходе из договора заявила Украина, ведущая боевые действия против вторгнувшейся в неё России.

Нормы соглашения, подписанного в 1997 году, не учитывают реальность современных войн и ставят под угрозу оборону государств, находящихся рядом с Россией на фоне её продолжающейся войны против Украины, так объясняют свои решения страны, покинувшие Конвенцию о запрете противопехотных мин.

Финляндия, как и другие страны, объяснила своё решение ухудшением ситуации в сфере безопасности. Принятое решение позволит, в частности, оборудовать минные поля в приграничных территориях, если власти примут такое решение.