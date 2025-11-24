"Мины на поколения". Оттавский договор и мир новых войн

В 1996 году по инициативе Канады была созвана международная конференция по полному запрету производства и применения противопехотных мин. Через год, в 2017 году, в Оттаве 122 страны подписали соответствующую конвенцию, так называемый "Оттавский договор". Однако 33 государства, среди которых Китай, Россия, США, Израиль, Иран, Индия, Пакистан, КНДР и другие, подписывать документ, запрещающий применение, накопление запасов, производство и передачу противопехотных мин, отказались. 25 лет спустя началась полномасштабная война России против Украины – которая очень многое изменила.

К концу 2025 года страны Балтии, Польша, Финляндия и Украина объявили о выходе из Оттавского договора. Впервые к числу стран, отказавшихся от международного запрета на противопехотные мины, присоединились такие, кто ранее считался сторонниками однозначного гуманитарного разоружения. Нормы соглашения, подписанного в 1997 году, не учитывают реальность современных войн и ставят под угрозу оборону государств, находящихся рядом с Россией на фоне её продолжающейся войны против Украины, так объясняют свои решения страны, покинувшие Конвенцию о запрете противопехотных мин.

Украина, Финляндия, Польша и страны Балтии утверждают, что запрет на применение мин ограничивает лишь тех, кто придерживается международного права, тогда как Россия, Китай, Индия, США и другие страны, изначально не присоединившиеся к конвенции, сохраняют свободу действий – от закладывания минных полей до их использования даже и в наступательных военных кампаниях.

Вопросы гуманитарного разминирования стали главной темой для обсуждения во время конференции "Переосмысление Оттавского договора", прошедшей недавно в Загребе.

Бремя разминирования ложится на жертву

Критики документа, подписанного в 1997 году, подчеркивают, что он не предусматривает механизмов принуждения для нарушителей, не требует компенсаций от стран, создающих минные поля, и перекладывает финансовое, гуманитарное и техническое бремя разминирования на жертвы конфликтов и международных доноров.

В разных местах на Земле, от Украины и Азербайджана до Нигерии и Камбоджи, мины десятилетиями оставляют сельcкохозяйственные земли недоступными, тормозят развитие, лишают людей жилья и средств к существованию – но ответственность за это несут не те, кто их устанавливал.

На фоне продолжающейся агрессии России против Украины и наследия многих других войн, на Балканах, в Африке, Азии и Латинской Америке, всё громче звучат требования: тот, кто устанавливает мины – будь то Россия или любое другое государство – должен платить за их обезвреживание и последствия.

Украина: мины на поколения

С начала российского вторжения в феврале 2022 года на территории Украины от противопехотных мин пострадали и погибли 1360 человек в результате 955 подрывов. Об этом на конференции заявил представитель Координационного центра по противоминной деятельности при Харьковской областной военной администрации Руслан Мисюня.

По его словам, только в Харьковской области с начала полномасштабной войны зафиксированы 319 подрывов мин, в результате которых пострадали 426 человек, 99 из них погибли. Из этих инцидентов 131 связан с противопехотными минами – пострадали 132 жителя, 22 погибли.

Эта война оставит проблему мин не на годы, а на поколения

"Эта война оставит проблему мин не на годы, а на поколения. Я родился в независимой Украине, но вырос зная об опасности мин, оставшихся со времён войны моих дедов. К сожалению, мои внуки, вероятно, столкнутся с той же угрозой, только в большем масштабе", – сказал Мисюня. Он напомнил, что почти 40% территории Харьковской области – около 12,5 тысяч квадратных километров – потенциально заполнены минами и неразорвавшимися снарядами, а многие сёла к северу от Харькова опустели и в ближайшие десятилетия люди туда вряд ли вернутся.

При этом, по официальным данным, к концу 2025 года в Харьковской области подтверждено минирование 403 квадратных километров — это больше 1% территории региона.

Украина, аграрная страна, теряет не только жизни, но и урожай, а вместе с ним — экономическую устойчивость. "Наши сапёры продолжают свою работу каждый день. Сначала они разминируют жилые кварталы, затем переходят на сельскохозяйственные угодья, поскольку Украина — аграрная страна. Опасность не только гуманитарная, но и экономическая. Мы должны вернуть нашему народу средства к существованию и экономическую независимость", — отметил Мисюня.

По оценкам Киева, к апрелю 2025 года по всей Украине были заминированы примерно от 140 до 175 тысяч квадратных километров — более 22% территории страны.

Германский журналист Борис Немировский отмечает, что Берлин ежегодно выделяет миллионы евро на глобальное разминирование, в том числе на операции в Украине. Но правовая база для этого, созданная в 1990-х, устарела:

"Оттавский договор был задуман как послевоенный инструмент — для уничтожения запасов противопехотных мин и организации гуманитарного разминирования. Он не предвидел масштабов и характера конфликтов XXI века и не определяет, кто будет разминировать и финансировать разминирование территорий, заминированных агрессорами", — сказал Немировский. Он указал и на новые виды вооружений — "летающие мины", взрывоопасные беспилотники, так называемые "суббоеприпасы" и кассетные боеприпасы, многие из которых не подпадают под классическое определение "мин", сформулированное в 1997 году.

"Пока одни разоружаются, другие становятся агрессорами"

Украинский военный инженер и политик Юрий Гудыменко во время своего выступления на конференции в Загребе напомнил, что Киев уничтожил более трёх миллионов противопехотных мин, будучи членом Оттавского договора, тогда как Россия, Китай, Индия, США и Пакистан конвенцию так и не подписали.

"Мой опыт, полученный в ходе этой войны, формирует моё понимание того, как должны развиваться международные конвенции в соответствии с современными реалиями", — заявил Гудыменко. По его словам, пока одни страны разоружаются, другие расширили свои арсеналы и стали агрессорами.

Депутат Верховной рады Украины Анна Скороход также, как и многие, подчеркнула, что документ не делает различия между агрессором и жертвой. "Хотя конвенция была создана с благородными гуманными намерениями, она не проводит различия между агрессором и жертвой. Эта моральная слепота лишает страну, подвергшуюся нападению, возможности защитить себя", — сказала Скороход.

Депутат подчеркнула, что Россия, не присоединившаяся к конвенции, минирует более 20% территории Украины, а сама Украина, исполняя договор, должна ограничивать собственную оборону и потом за свой счёт разминировать землю. "Документ, который одинаково относится к обеим сторонам войны — агрессору и жертве, — не может быть справедливым", — добавила Скороход в комментарии Радио Свобода.

Карабах – один из самых заминированных регионов мира

Нагорный Карабах, регион Южного Кавказа и международно-признанная территория Азербайджана, с начала 1990-х годов находился под контролем проармянских вооружённых сепаратистов. В 2020 году в результате 44-дневной войны большая часть Карабаха вернулась под контроль Баку, а окончательно Азербайджан восстановил свою юрисдикцию в регионе в 2023-м.

В 1998 году в Азербайджане было создано Национальное агентство по очистке территорий от мин – АНАМА. В 2021 году структуру преобразовали в Агентство Азербайджанской Республики по разминированию.

Представитель АНАМА Хафиз Азимзаде во время своего выступления на конференции в Загребе заявил, что в Карабахе и прилегающих районах установлено более миллиона мин. Армения, как утверждает Азимзаде, передала Азербайджану лишь неполные и неточные карты минных полей, охватывающие малую часть из примерно 10 тысяч квадратных километров заминированных земель.

Ранее представители Азербайджана сообщали, что с 2020 по 2025 год в Карабахе разминировали около 2360 квадратных километров при общей площади региона, находившегося под контролем сепаратистов, около 11,5 тысяч квадратных километров. Азербайджанские сапёры нашли более 39 тысяч противопехотных мин и более 22,5 тысячи противотанковых. С 10 ноября 2020 года по 27 октября 2025 года зафиксированы почти 250 минных инцидентов среди гражданских и сапёров АНАМА, 339 человек получили ранения, 71 погиб.

Те, кто установил мины, не несут никакой ответственности

"Общая стоимость полного разминирования оценивается примерно в 25 миллиардов долларов, при этом обезвреживание одной мины обходится в 300–1000 долларов при стоимости изготовления противопехотной мины примерно в 100 долларов", — рассказал представитель АНАМА. Он подчеркнул, что Азербайджан не является участником Оттавского договора не потому, что отрицает её гуманитарный смысл, а потому, что сам столкнулся с оккупацией одного из своих регионов и масштабным минированием со стороны проармянских формирований.

"Все расходы на лечение и помощь пострадавшим несёт азербайджанское государство. Те, кто установил мины, не несут никакой ответственности — это вопиющая несправедливость", — сказал Асимзаде. По его словам, опыт Азербайджана должен показательно демонстрировать, что агрессия не может оставаться безнаказанной, а международное сообщество должно добиться того, чтобы "агрессор компенсировал последствия своих действий — до тех пор, пока не будет обезврежена последняя мина".

Хорватия: дорогое разминирование в стране Евросоюза

Опыт Хорватии, страны-члена Евросоюза, показал, насколько дорого обходится долго длится разминирование даже после окончания войны. Хорватский эксперт по разминированию Желько Ромич напомнил, что после войн 1990-х на Балканах страна создала целую индустрию разминирования.

"На пике нашей деятельности в Хорватии действовали около 40 сапёрных компаний и одно государственное предприятие. Эти компании вкладывали значительные средства в оборудование, собак-поисковиков и технику, превращая разминирование в масштабную общенациональную задачу", — рассказал он.

"Целью Хорватии было восстановление безопасности и нормальной жизни в стране, которая сейчас является популярным туристическим направлением. К марту 2026 года Хорватия планирует официально объявить себя свободной от мин", — заявил Ромич.

Бывший министр обороны Хорватии Лука Бебич при этом признал, что даже для дисциплинированной европейской страны путь к полному очищению от мин остаётся длинным. "Хорватия была одной из первых стран, присоединившихся к Оттавскому договору. К 2005 году мы уничтожили около 199 тысяч противопехотных мин", — подчеркнул он.

К марту 2026 года Хорватия станет свободной от мин

Бебич напомнил, что США оправдывают сохранение минных полей вдоль границы между Южной Кореей и Северной Кореей требованиями безопасности. "Но если каждая страна будет заявлять, что столкнулась с "особыми обстоятельствами", конвенция потеряет смысл", — считает Бебич.

За последние 30 лет в Хорватии от противопехотных мин погибли 133 человека и более 100 получили ранения.

Молдова: поле маленькое, вопросы — большие

После приднестровского конфликта 1992 года Молдова очистила участок менее одного квадратного километра в районе села Похребя в Дубоссарском районе. С мая по август 2000 года саперы нашли 345 боеприпасов, из них около 330 мин.

"Как участник Оттавского договора, Кишинёв полностью выполнил свои обязательства – были уничтожены более 13 тысяч противопехотных мин. Нам повезло, поскольку масштаб проблемы был гораздо меньше, чем у Украины", — сказал в разговоре с Радио Свобода Сергей Чиливник, руководитель молдавского Учебного центра по обезвреживанию взрывных устройств.

Вместе с тем Чиливник, в свою очередь, отметил те же пробелы Оттавского договора. "Документ четко определяет обязательства участников, но нигде не уточняет ответственность стран, не присоединившихся к ней. Именно эти государства сейчас создают глобальные угрозы", — подчеркнул он.

Чиливник предупредил, что современные конфликты порождают новые риски: например, противотанковые мины и другие боеприпасы модифицируются для поражения живой силы. По мнению Чиливника, в рамках конвенции должны быть установлены обязательные рамки ответственности.

Африка: давняя проблема минного загрязнения

Садиек Гарба Шеху, представляющий Национальный гуманитарный комитет по разминированию Нигерии, напомнил, что его страна сталкивается с давней и сложной проблемой минного загрязнения. Это следствие и гражданской войны 1967–1970 годов, и продолжающейся активности на северо-востоке страны террористических группировок вроде "Боко Харам".

Спустя десятилетия люди продолжают получать ранения и гибнуть

"В отличие от обычных войн, минирование Нигерии происходит в результате действий негосударственных субъектов, которые беспорядочно устанавливают взрывные устройства, не маркируя и не регистрируя их местонахождение. Это делает работы по разминированию крайне опасными и непредсказуемыми", — пояснил он.

Как и Украина, Нигерия — аграрная страна, и мины сделали недоступными обширные сельскохозяйственные угодья, уничтожая средства к существованию и усугубляя продовольственную нестабильность. Многие семьи вынуждены покинуть свои дома, а общины не могут восстановиться.

"Трагедия мин продолжается ещё долго после окончания конфликтов. Дети часто принимают взрывчатые вещества за игрушки; женщины, собирающие дрова, наступают на мины, спрятанные в земле. Даже спустя десятилетия после гражданской войны люди продолжают получать ранения и гибнуть", — отметил Шеху.

Он напомнил, что Нигерия является государством–участником Оттавского договора и уничтожила более миллиона противопехотных мин. Вооружённые силы Нигерии больше не имеют в арсенале действующих запасов мин, оставляя лишь минимальное их количество для обучения сапёров, разрешённое договором.

Алжиру на разминирование понадобились 60 лет

По словам Шеху, многие африканские минные поля — наследие колониальной эпохи. "Вдоль границ Алжира с Тунисом и Марокко заминированные участки когда-то тянулись более чем на 700 километров. На них были установлены от восьми до 11 миллионов мин", — сказал представитель Нигерии.

В Алжире от этих мин за несколько десятилетий более семи тысяч человек погибли и четыре тысячи получили увечья. Страна уже обезвредила более восьми миллионов противопехотных мин, практически полностью самостоятельно, лишь с минимальной помощью Франции, войска которой в 1950-е годы и занимались минированием алжирской территории. Алжиру потребовалось 60 лет, чтобы в 2017 году объявить себя "свободным от мин".

Италия и Ливия: пример ответственности

Шеху привёл один пример нужной ответственности: договор между Италией и Ливией 2008 года, в рамках которого Рим предоставил компенсацию, инфраструктурные проекты и стипендии в рамках морального признания ущерба, причинённого во время итальянского колониального правления.

"Но большинство бывших колониальных держав ничего не сделали для обезвреживания своих мин", — констатировал он.

"Я считаю, что пришло время реформировать Оттавский договор 1997 года. Он запретил наземные мины, но проигнорировал ответственность бывших колониальных держав. Мы должны создать Фонд возмещения ущерба от "колониальных мин", основанный на принципе "загрязнитель платит", используемом в климатической политике: те, кто установил мины, должны участвовать в их обезвреживании", — заявил Шеху.

По его словам, из 54 африканских государств 49 являются участниками Оттавского договора, поэтому африканские лидеры должны подавать пример, укреплять национальные центры по разминированию и использовать современные технологии, такие как беспилотники, картографирование с использованием искусственного интеллекта и протезирование.

"Наземные мины — это не стихийное бедствие, а антропогенная несправедливость, и те, кто её совершил, должны участвовать в решении этой проблемы. Тот, кто устанавливает мины – будь то колониальная держава или более сильное государство, находящееся в состоянии конфликта, – должен нести полную ответственность после окончания войны", — подчеркнул он.

Мавритания: минные поля и "мёртвые зоны" развития

Полковник Мухамед Лагдаф, директор Программы гуманитарного разминирования Мавритании, заявил, что проблема мин в его стране возникла после Войны в Западной Сахаре, длившейся с 1975 по 1991 годы. Мавритания при этом подписала и ратифицировала Оттавский договор и создала Национальную программу гуманитарного разминирования.

"Мы начали операции по разминированию в начале 1980-х. На сегодняшний день мы разминировали около 20 минных полей. Мавритания должна быть свободна от мин к 2028 году при условии международной поддержки — как технической, так и финансовой", — сказал Лагдаф.

По словам Лагдафа, производство одной противопехотной мины обходится в пять долларов, а её обезвреживание в Мавритании — на сумму до 500 долларов. До сих пор — спустя десятилетия — мины продолжают приводить к смертям и экономическому ущербу .

Мавритания должна быть свободна от мин к 2028 году

"Заминированная территория — это мертвая зона: нет роста, нет средств к существованию, нет безопасности", — сказал Лагдаф.

Комментируя выход ряда стран из Оттавского договора, представитель Мавритании подчеркнул, что документ может быть улучшен, но он все же работает. "Каждый должен выполнять гуманитарные обязательства. Каждая ликвидированная мина — это спасенная жизнь", — отметил Лагдаф.

Оттавский договор— документ прошлой эпохи в мире новых войн

Несмотря на серьёзную критику Оттавского договора как документа, утратившего актуальность на фоне российско-украинской войны, отказ от него может означать разрушение одного из немногих работающих межгосударственных гуманитарных механизмов. При этом сохранить его в нынешнем виде невозможно, заключили участники конференции.

По словам специалистов по разминированию, сейчас требуется пересмотр его ключевых определений: включение в документ новых видов вооружений (от летающих мин и взрывоопасных беспилотников до модифицированных противотанковых боеприпасов), создание механизмов финансирования разминирования и, главное, определение юридической ответственности для тех, кто никогда не подписывал договор, но массово использует противопехотные мины на территориях других стран.