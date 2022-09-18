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BBC: В Польше десятки россиян не могут продлить вид на жительство

Акция протеста против вторжения войск России в Украину возле российского посольства в Польше. Варшава, 17 июля 2022 года

Несколько десятков российских граждан, приехавших в Польшу до войны, не смогли получить или продлить вид на жительство. Причину отказа им не объяснили, сославшись на гриф "для служебного пользования". Об сообщает русская служба Би-би-си.

Собеседникам издания пришли письма с оповещением, что их иммиграционные дела аннулируются. Причины засекречены и связаны с угрозой национальной безопасности.

В таком случае человеку дают 30 дней, чтобы покинуть страну. Альтернатива – подавать заявление в суд на апелляцию. На время рассмотрения дела можно оставаться в Польше.

В 2021 году, по данным Би-би-си, в стране было 6,3 тысячи отказов россиянам в ВНЖ и ПМЖ. С начала военного 2022 года – уже около шести тысяч. В некоторых регионах – например, в Мазовецком воеводстве, куда входит Варшава – разница заметнее: в 2021 году было 573 негативных решения, а в этом году – уже 663.

По словам юристов, отказ в продлении или выдачи ВНЖ на основании гражданства противоречит правилам ЕС. Но в реальности сложно доказать, почему было принято решение об отказе.

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