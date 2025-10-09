Вступили в силу санкции США против сербской нефтяной компании NIS

Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) заявило о вступлении в силу, после нескольких отсрочек, санкций против единственного в Сербии нефтеперерабатывающего предприятия - компании "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS). Ограничения вводятся из-за "вторичного риска" - российского владения.

Санкции направлены, в том числе, на предотвращение финансирования войны России против Украины за счёт доходов энергетических компаний.

NIS сообщила в четверг, что специальная лицензия американского Минфина, которая позволяла предприятию осуществлять бесперебойную деятельность, не была продлена после восьми отсрочек с тех пор, как в январе текущего года компания впервые была включена в американский санкционный список.

Вступившие в силу санкции могут значительно ударить по экономике Сербии. Контролируемая Кремлём компания "Газпром нефть", напрямую или через свои дочерние предприятия, является основным владельцем значительных энергетических активов в этой балканской стране. Крупной долей в NIS "Газпром" владеет с 2008 года.

На днях, 7 октября, президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград намерен обсудить с Россией пути решения проблем, связанных с санкциями.

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину Белград не раз осуждал нападение, в том числе на площадке ООН, но отказывается присоединиться к западным санкциям против Москвы и продолжает поддерживать связи с чиновниками в Кремле.