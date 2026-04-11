Вступило в силу "пасхальное перемирие" между Россией и Украиной

Вступило в силу так называемое пасхальное перемирие между Россией и Украиной. Ранее о нём объявил президент России Владимир Путин. Украина заявила, что будет соблюдать прекращение огня, если Россия не будет стрелять. Президент Украины Владимир Зеленский призвал Москву продлить перемирие и после окончания его срока в полночь 13 апреля.

После вступления в силу "пасхального перемирия" (в 16 часов вечера субботы по московскому времени), с обеих сторон прозвучали обвинения в его нарушениях.

Власти Курской и Белгородской областей России заявили о продолжающихся налётах дронов и о ранениях людей.

Воздушная тревога объявлялась в Запорожской области Украины.

Украинский телеграм-канал Exilenova утверждает со ссылкой на неназванные источники, что перемирие, "в основном, на большинстве участков фронта действительно работает". "БПЛА-разведчики летают по обе стороны. По обе стороны их сбивают", - пишет канал. Примерно о том же пишут и пророссийские каналы.

В ночь на 11 апреля массированному удару подверглась Одесса, погибли два человека. Днём 11 апреля, до наступления перемирия, беспилотник ударил по троллейбусу в Херсоне, погиб водитель. Также 11 апреля произошёл обмен военнопленными между Россией и Украиной по формуле 175 на 175.