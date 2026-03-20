ВСУ: при ударе по заводу в Старой Русе был повреждён самолёт А-50

Генеральный штаб украинских сил заявил в пятницу, что в результате удара по российскому авиаремонтному заводу в Старой Руссе в Новгородской области был поврежден самолёт дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

"Он находился на территории предприятия на обслуживании и, возможно, ожидал модернизации", - говорится в тексте.

Радио Свобода ранее опубликовало спутниковые снимки, которые подтвердили удар по авиаремонтному заводу в Старой Руссе 17 марта. На фотографии, сделанной днем в тот день, видны три отверстия в крыше одного из ангаров 123 авиаремонтного завода.

123 авиаремонтный завод позиционирует себя как "лидер сервисного обслуживания транспортных самолетов военной и гражданской авиации России", осуществляет "полный цикл ремонта самолета, всех его систем и двигателей" и является "крупнейшим предприятием в Старорусском районе Новгородской области".

Советник министра обороны Украины Сергей Стерненко сообщил в пятницу, что украинские военные смогли сбить FPV-дроном российский вертолет Ка-52. По информации Сил беспилотных систем ВСУ, это произошло в Донецкой области на Покровском направлении, в районе села Надиевка. Вертолет поразили операторы 59-й отдельной штурмовой бригады беспилотных систем. "В результате аварийной посадки экипаж вертолета пытался спастись, однако был своевременно обнаружен и ликвидирован", - говорится в сообщении.

Россия подобные потери обычно не комментирует.

