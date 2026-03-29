ВСУ: Россия выпустила по Украине более 400 дронов

Россия в ночь на 29 марта нанесла по Украине массированный удар, сообщили в Воздушных силах ВСУ. По стране выпустили баллистическую ракету "Кинжал" и более 400 дронов, сообщает "Настоящее Время".

В Харьковской области семь человек пострадали в результате обстрелов, рассказали в пресс-службе местной полиции. Трое получили ранения после попадания дрона в гражданскую машину, еще трое пострадали после ударов по частным домам, среди них – 90-летняя женщина.

В Одесской области дроны ударили по объекту энергетики, из-за чего в нескольких населённых пунктах возникли проблемы с электричеством, сообщают чрезвычайные службы страны.

Корреспондент Донбасс.Реалий сообщает, что Россия нанесла удар по отелю "Украина" в центре Славянска Донецкой области, произошёл пожар. Сообщается об одном пострадавшем.

В Черниговской области после удара дроном возник крупный пожар в складском помещении деревообрабатывающего предприятия, огонь охватил территорию в 200 квадратных метров. В Сумской области также после ударов возникли пожары на территории нежилых помещений. В чрезвычайных службах Украины подчёркивают, что это гражданские объекты.

Также число пострадавших увеличилось до 10 в Николаевской области после российских обстрелов в ночь на 28 марта, сообщил глава местной ОВА Виталий Ким.

Российские военные удары пока не комментировали.