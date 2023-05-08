ВСУ: российские администрации в Херсонской области эвакуируются

Генеральный штаб вооружённых сил Украины в вечерней сводке в понедельник сообщил, что назначенные Россией администрации города Скадовск в Херсонской области приступили к сворачиванию своей деятельности. Такая же ситуация наблюдается ещё в нескольких населённых пунктах неподалёку.

Генштаб заявил, что российские администрации загружают в автомобили документы и оргтехнику и вывозят из Скадовска. Также, по его сообщению, город уже покинула часть сотрудников. То же самое сообщается об обстановке в близлежащих населённых пунктах Михайловка, Петровка, Шевченко, Широкое, Ульяновка и Красное.

Многие из этих пунктов находятся на побережье Чёрного моря недалеко от границы с аннексированным Крымом. Однако Генштаб предполагает, что из-за пробок на въезде в Крым документы и имущество могут попробовать вывезти в оккупированный Бердянск на Азовском море.

По утверждению российского госагентства ТАСС, глава назначенной Россией администрации Скадовска Людмила Хотиенко опровергла эту информацию.

Назначенный российскими властями временный глава оккупированной части Запорожской области Евгений Балицкий в понедельник заявил, что Россия приостанавливает работу энергоблоков Запорожской АЭС и эвакуирует чиновников из оккупированных городов Херсонской области. По его словам, это "вынужденная мера", вызванная "непредсказуемостью действий украинской армии".

Ранее Балицкий отчитался об эвакуации 1,5 тысяч жителей прифронтовых районов неподконтрольной Киеву территории Запорожья вглубь региона. По основной версии, этот шаг предпринят в ожидании возможного наступления ВСУ.