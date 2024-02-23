ВСУ: территорию Украины атаковал 31 беспилотник

В ночь на 23 февраля российские войска атаковали территорию Украины дронами, всего был задействован 31 беспилотник. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

23 беспилотника, как утверждается, удалось сбить в пределах Одесской, Николаевской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областей. Также российские войска использовали при атаке три ракеты С-300, направленные на наземные цели, противорадиолокационную ракету Х-31П и две крылатые ракеты Х-22.

В Харьковской области в результате атаки было повреждено частное агропредприятие. "Выявлено 5 мест попаданий, повреждены складской ангар, погибли 15 коров. Информация о пострадавших не поступала", – написал глава областной администрации Олег Синегубов.

В Одессе обломки сбитого дрона упали на предприятие в прибрежной зоне, возник пожар. В результате атаки погибли три человека, сообщили Силы обороны юга Украины.

В Днепре беспилотник попал в девятиэтажный жилой дом – разрушены два верхних этажа дома, начался пожар. Восемь человек пострадали, под завалами могут находиться еще два человека, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.