ВСУ вновь повредили мост, соединяющий Херсонскую область с Крымом

Назначенный Россией глава оккупированной части Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что мост в районе поселка Чонгар, соединяющий Херсонскую область с аннексированным Крымом, был вновь поврежден в результате украинской атаки. Движение по нему перекрыто. Водителям рекомендовано использовать альтернативные маршруты через Армянск и Перекоп.

Сальдо сообщил, что мост повредили беспилотники. При этом, как он утверждает, на подлёте к мосту сбили более 20 дронов. Без действих огневых группы и сил ПВО, по его словам, "последствия могли быть гораздо серьезнее".

ВСУ в прошлый раз раз атаковали этот мост в ночь на 7 июня. Днем 8 июня Сальдо писал, что движение по этому мосту возобновлено в реверсивном режиме, ремонтные работы будут проведены "в максимально короткие сроки".

Мост через Чонгарский пролив считается одним из ключевых сухопутных маршрутов в Крым, в том числе для снабжения российской армии.

В конце мая Главное разведывательное управление Минобороны Украины сообщало, что участки трассы между оккупированными Бердянском, Мелитополем и Джанкоем находятся "под огневым контролем операторов украинской военной разведки", и публиковало видео с горящими топливозаправщиками, грузовиками и тралами, по которым наносили удары украинские беспилотники. Эти удары уже привели к дефициту топлива в Крыму. На самом полуострове дроны атаковали железнодорожную инфраструктуру, что привело к приостановке движения.

Как сообщает Крым.Реалии, в ночь на вторник аннексированные Крым и Севастополь находились под атакой дронов, сообщалось о сильных взрывах в ряде регионов Крымского полуострова и на военном аэродроме "Кача". Воздушная тревога объявлялась в Севастополе трижды за ночь.

Украинские военные сообщения об ударах по мосту в Чонгаре, а также по Крыму, пока не комментировали.