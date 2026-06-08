Некурортный сезон

Удар по поезду "Москва-Симферополь" – продолжение серии атак по российской логистике на оккупированных территориях Украины, пишет издание "Агентство". ВСУ также удалось нарушить грузовое сообщение России с Крымом, который стал зоной повышенного риска. На полуострове топливный кризис и как следствие – пустые полки в магазинах, на которые жалуются местные жители.

Курортный сезон на юге России тоже омрачают регулярные прилёты беспилотников. Украинские БПЛА нанесли в ночь на понедельник массированный удар по Новороссийску. Сирены воздушной тревоги звучали в Анапе, Геленджике и Туапсе. Из-за атаки беспилотников пассажиры не смогли улететь из аэропорта Сочи.

У Кремля проблемы не только в тылу, но и на фронте. По данным американского Института изучения войны (ISW), Россия впервые за месяц потеряла в Украине больше территорий, чем захватила. Однако Владимир Путин пока не спешит идти на переговоры, на которые его на прошлой неделе позвал Владимир Зеленский. Путин в очередной раз заявил, что говорить с Зеленским не будет. Будет, возможно, миллиардер Роман Абрамович, который и был тем "российским бизнесменом", которого недавно упомянул Путин как человека, встречавшегося с Зеленским.

Заставят ли Путина проблемы в оккупированном Крыму, на юге России и на фронте идти на переговоры с Киевом, обсуждаем в программе "Лицом к событию" с военным экспертом Михаилом Притулой и политологом Дмитрием Орешкиным.







