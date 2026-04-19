ВСУ: за ночь Украину атаковали 236 российских беспилотников

В ночь на 19 апреля российские войска выпустили по Украине 236 беспилотников, из них 203 были нейтрализованы, сообщают Воздушные силы ВСУ.

"Зафиксировано попадание 32 ударных беспилотников на 18 локациях, а также падение обломков на 8 локациях", – говорится в сообщении.

В Чернигове в результате атаки погиб 16-летний подросток. Как сообщает глава областной администрации Вячеслав Чаус, спасатели нашли его тело, когда разбирали завалы. По последним данным, еще четыре человека пострадали.

"Значительные разрушения в городе. Поврежден лицей и частные дома. Были попадания на территории промышленного объекта, а также одного из медучреждений, который не работал и фактически был разрушен россиянами в 2022-м", – написал Чаус.

Утром в воскресенье беспилотник попал в автомобиль в Центральном районе Херсона. Как сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, один человек погиб, еще двое пострадали. Глава областной администрации Александр Прокудин уточнил, что погибший – 56-летний мужчина.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что за неделю российские войска выпустили более 2360 ударных дронов, более 1320 управляемых авиационных бомб и почти 60 ракет.

"Продолжение ослабления санкций против России не соответствует реальной ситуации в войне и дипломатии и подпитывает иллюзию российского руководства, что войну можно продолжать", – написал он.

По словам украинского президента, сейчас в море находятся более 110 танкеров "теневого флота" России. "На их борту – более 12 млн тонн российской нефти, которую благодаря ослаблению санкций снова можно продавать без последствий. Это 10 млрд долларов – ресурс, который прямо конвертируется в новые удары по Украине", – добавил он.