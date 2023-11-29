ВСУ заявили, что сбили 21 беспилотник и две ракеты Х-59

В ночь на 29 ноября российские войска атаковали территорию Украины беспилотниками типа "Шахед" и ракетами Х-59, заявили Воздушные силы ВСУ.

По данным украинских сил, всего в атаке были задействованы 21 ударный беспилотник и три ракеты. В отражении атаки участвовали истребители, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы.

Согласно сообщению, все запущенные российские беспилотники были уничтожены в пределах Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Киевской, Херсонской, Запорожской и Хмельницкой областей. Две ракеты были уничтожены в пределах Николаевской области, еще одна, по данным ВСУ, "не достигла желаемой цели".

За последние сутки четыре человека получили ранения в результате обстрелов Херсонской области, сообщил утром в среду глава областной военной администрации Александр Прокудин.

В Харьковской области за последние сутки под обстрелы попали населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов: пострадавших нет, однако есть разрушения.

В Донецкой области за 28 ноября были ранены семь местных жителей, сообщил исполняющий обязанности главы областной военной администрации Игорь Мороз.

Российская сторона сообщения об обстрелах не комментировала.