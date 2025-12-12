Ссылки для упрощенного доступа

ВСУ заявили, что поразили два российских судна и самолет Ан-26

Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
Украинские военные поразили в Каспийском море два российских судна, которые перевозили вооружение и военную технику, сообщают Силы специальных операций (ССО) ВСУ.

Утверждается, что пораженные суда – "Композитор Рахманинов" и "Аскар-Сарыджа"– используются в военных целях и находятся под санкциями США из-за участия в поставках военных грузов между Ираном и Россией.

Как говорится в сообщении, операция проводилась совместно с движением "Черная Искра". "Представители повстанческого движения предоставили подробную информацию о маршруте и грузе пораженных судов", – заявили украинские военные.

Когда именно была совершена атака и какими были ее последствия, не уточняется. Российская сторона пока не комментировала заявление о поражении судов.

Также сообщается, что дроны ВСУ поразили российский самолет Ан-26 и две радиолокационные системы в аннексированном Крыму. Как заявили в Главном управлении разведки Минобороны Украины, самолет стоял с работающими двигателями и был атакован прямо перед взлетом. Каковы повреждения российских радиолокационных станций, пока неясно.

