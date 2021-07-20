"Вся Россия тюрьма". Соцсети о тайном изоляторе в Ленобласти

Зловещая и загадочная новость одновременно – в Ленинградской области обнаружили подземную тюрьму с крематорием.

47news выяснили, что одним из владельцев дома являлся бывший начальник оперативной части СИЗО, но он умер в 2018 году, а после него владельцы несколько раз менялись.

Глеб Павловский:

прикол для внутреннего туризма – тайная частная тюрьма с крематорием. О сколько нам открытий чудных.

Юрий Крупенин:

Словосочетание "частная подземная тюрьма с крематорием" теперь занимает одну из верхних позиций в моём списке словосочетаний, которые я надеюсь не прочитать больше никогда.

Алексей Пономарёв:

Коттедж с частной тюрьмой принадлежал бывшему "хозяину" колонии, сотруднику ФСИН.

Трудно просто взять и уйти на пенсию.

Александр Степанов:

Не, ну а что? Согласно неолиберальной теории, эти заведения должны были быть намного эффективней, чем государственные... Причем в данном конкретном случае сомнений в этом нет. Намного эффективнее...

Михаил Пулин:

Все уже слышали новость о частной, замаскированной тюрьме с крематорием в Ленинградской области. Страшное дело. Строили явно те, кто понимали как создать ощущение настоящего СИЗО. Вероятней всего, "дизайном интерьеров" занимался или бывший заключенный или бывший уфсиновец. Человек не бывавший в тюрьме так не построит. Есть масса нюансов, которых посторонний никогда не учтет. А тут даже форма ключей от дверей. Жуткие казематы, ужасные вещи творились там. В печи, сделаной так, чтобы в неё входило тело человека – биологические останки. Кого-то сжигали.

Вообще, частные пыточные это интересный и страшный феномен путинской РФ. В своё время, весьмо любопытно было пообщаться с одним кабардинцем, который прошёл через такое пыточное учреждение на Кавказе. Кромешный мрак и ад.

Роман Нечаев:

Может чёрные риэлторы пользовались.

Может такие ещё есть? Страна большая. Под Москвой такие должны быть и думаю не одна.

Сергей Канев:

Между тем, похожая тюрьма до недавнего времени вовсю работала недалеко от МКАДа в поселке Мещерский. Крематория там не было, зато, в подвале был оборудован пыточный зал. Там стоял специальный железный стол, куда привязывали заложников и изощренно пытали. Особой популярностью у мужчин-заложников пользовался бильярдный кий (вы все поняли?). В Мещерский привозили непокорных бизнесменов, должников, кидал и угонщиков дорогих иномарок, которые отказывались работать под нужной крышей. Владельцем особняка являлся уроженец Дагестана Наби Магомедов, ранее воевавший на стороне боевиков в Чечне. Оперативники мне рассказывали, что очередь в пыточную была расписана на полгода вперед и на звонки дежурный "вертухай" отвечал, примерно, так: "Извини, дорогой, эта неделя будет полностью занята. А на следующей привезут певицу, которая задолжала нашим друзьям 300 тысяч баксов".

Владимир Осечкин:

ФСБ и ФСИН сейчас заявят обязательно, что это всё – не их рук дело. Но мы знаем суть. И не надо мне тут ничего больше никогда писать про "культурная столица". В СИЗО Питера и Лен.области пресс-хаты, и помимо этого ещё вот такие чудовищные секретные учреждения.

Вероника Карагодина:

Сегодня в новостях говорили, что собственником этого ужаса (со слов журналистов , повторяю) был оперативный сотрудник фсин из бывшего сизо на Лебедева( а внутри все соответствовало внутренним помещениям изолятора – камеры, замки на дверях ( не считая крематория … и сразу бульдозеры приехали, закапывают входы. Тоже в новостях показывали. Почему сразу? Много ещё разных "почему"…И страшно представить "зачем"…

Диляра Тасбулатова:

Широка все-таки страна моя родная, а уж человек как широк, что сузить бы все же.

Это я про то что нашли подземную тюрьму и сейчас, пишут новости, ее закапывают.

Там пытали похищенных вроде как заработавших на криптовалюте. Жаловаться бесполезно.

Вит Апакидзе:

Это тюрьма кого надо тюрьма, а ты, россиянин, продолжай платить налоги и не любопытствуй почем зря!

Впрочем, и над такими жутковатыми новостями продолжают шутить.

Саша Александр:

Не, ну умеют люди жить красиво и с фантазией, че уж там. С огоньком. Другие вон в особняках какие-нибудь банальные зоопарки для детей создают, танцполы... Скукота и повседневность, а тут – полет. Наверняка там есть залы, на которых написано "Пытошная" или там "Гандоношная"...

Поребрик, че там говорить.

Алексей Малаховский:

Владельцем подземной тюрьмы с крематорием под Петербургом оказался Аркадий Ротенберг. Об этом известный бизнесмен заявил в эксклюзивном интервью.

По словам российского предпринимателя, он всерьёз решил заняться развитием разных туристических площадок на территории РФ: "Пандемия показала, что россияне все чаще выбирают для своего отдыха направления внутри страны".

Ротенберг полагает, что будущее в этой сфере за яркими нестандартными подходами: "В нашем отеле под Геленджиком отдыхающие окунутся в атмосферу имперского шика, а место близ Петербурга должно притянуть любителей экзотики".

Да и некоторым чиновникам было бы полезно отдохнуть, с улыбкой добавил в конце интервью бизнесмен.

Леонид Лялин:

На Кубани сладкая черешня,

На Кавказе вязкая хурма,

В Питере (ничейная, конечно) –

Частная, уютная тюрьма

Там, когда в тюрьме убитый горем,

Заключенный в муках умирал,

Был к его услугам крематорий,

И не надо покидать подвал.

Беспощадный пиарщик:

Девочки, эдак если хорошо покопаться, можно и в самом ФСИНе, наверное, обнаружить частные колл-центры и службы безопасности Сбера, например.