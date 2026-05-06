Второй по объёмам переработки в России НПЗ приостановил работу

Второй по объёмам переработки в России нефтеперерабатывающий завод "Киришинефтеоргсинтез" (КИНЕФ), расположенный в городе Кириши Ленинградской области, приостановил работу, сообщает Reuters со ссылкой два источника в отрасли.

Служба безопасности Украины и Силы обороны Украины атаковали НПЗ в Киришах в ночь на среду. По данным агентства, украинские беспилотники в ночь на 5 мая повредили три из четырех установок первичной переработки нефти на заводе.

"Киришинефтеоргсинтез" – второй по мощности НПЗ в России (после Омского) и единственный нефтеперерабатывающий завод на Северо-Западе России. Его мощность составляет до 20,1 млн тонн нефти в год. Предприятие выпускает продукцию 15 видов, в том числе автомобильный неэтилированный бензин, дизельное топливо, топливо для реактивных двигателей, мазут, нефтяной битум и углеводородный сжиженный газ.

Украинские военные не первый раз атакуют Киришский НПЗ. В октябре прошлого года в результате атаки беспилотников и последующего пожара на предприятии остановили самую производительную установку первичной переработки нефти.