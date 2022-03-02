Второй раунд российско-украинских переговоров может пройти вечером

В Беларуси предположительно 2 марта вечером должен пройти второй раунд российско-украинских переговоров. Об этом заявил советник Офиса президента Украины Алексей Арестович.

Ранее министр иностранных дел Украины заявил, что Киев готов к переговорам о прекращении вооружённого конфликта, но не согласен на российские ультиматумы. Он подчеркнул, что российская позиция пока остаётся неизменной, Москва настаивает на своих требованиях, среди которых признание Украиной аннексии Крыма, независимости так называемых "ДНР" и "ЛНР", а также "демилитаризация".

Первый раунд переговоров прошёл в Беларуси несколько дней назад, боевые действия при этом не прекращались.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков ранее заявил, что российская делегация сегодня вечером должна прибыть на место переговоров - ранее сообщалось, что речь идёт о Беловежской пуще у западной границы Беларуси.

Сегодня седьмой день вооружённого российского вторжения в Украину. Бои идут во многих регионах страны. По официальным данным украинской стороны погибли уже сотни мирных жителей.