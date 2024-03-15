Второй траур за месяц. Новый ракетный обстрел Одессы

Не менее 14 человек погибли, более сорока ранены в результате очередного обстрела Одессы российскими баллистическими ракетами;

В России официально началось голосование на выборах президента – зеленка в урнах, поджог кабинки, брошенный коктейль Молотова;

"Особые условия" – Элла Памфилова о голосовании на оккупированных территориях;

Российские власти стараются заставить избирателей прийти проголосовать в пятницу или субботу, чтобы сорвать акцию "Полдень против Путина";

Будут ли в России в воскресенье заблокированы мессенджеры и социальные сети, чтобы помешать оппозиции координировать свои акции;

Искусственный интеллект подтвердил предположения о массовых фальсификациях на прошлых президентских выборах в 2018 году.