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Время Свободы

Второй траур за месяц. Новый ракетный обстрел Одессы

Информационный дайджест "Время Свободы", 15 марта

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Время Свободы - Темы дня 15.03.2024
by Радио Свобода

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Не менее 14 человек погибли, более сорока ранены в результате очередного обстрела Одессы российскими баллистическими ракетами;

В России официально началось голосование на выборах президента – зеленка в урнах, поджог кабинки, брошенный коктейль Молотова;

"Особые условия" – Элла Памфилова о голосовании на оккупированных территориях;

Российские власти стараются заставить избирателей прийти проголосовать в пятницу или субботу, чтобы сорвать акцию "Полдень против Путина";

Будут ли в России в воскресенье заблокированы мессенджеры и социальные сети, чтобы помешать оппозиции координировать свои акции;

Искусственный интеллект подтвердил предположения о массовых фальсификациях на прошлых президентских выборах в 2018 году.

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