Россия из-за санкций втрое сократила выпуск самолётов Superjet-100

Россия резко сокращает выпуск самолётов Sukhoi Superjet-100. Об этом заявил министр промышленности и торговли Хабаровского края Евгений Романов на расширенном заседании правительства региона. Вместо запланированных 19 машин в этом году удастся построить только шесть. Причиной стала нехватка импортных комплектующих из-за введённых против России экономических санкций.

Superjet-100 собирают на заводе корпорации "Иркут" в Комсомольске-на-Амуре. По словам Евгения Романова, сейчас завод работает над новой моделью Sukhoi Superjet-New, которая должна состоять из отечественных компонентов. В ней будут использоваться двигатели российского производства ПД-8.

Романов заявил, что первый испытательный полёт Superjet-New намечен на 21 июля. Однако в пресс-службе Минпромторга России опроворгли это заявление и сообщили, что заседание совета о допуске к первому полету SSJ-NEW еще не проводилось.