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ВЦИОМ: 35% россиян считают, что Солнце вращается вокруг Земли

Треть россиян считают, что Солнце вращается вокруг Земли, а не Земля вокруг Солнца. За 15 лет этот показатель вырос на 7 процентов: в 2007 году с таким утверждением согласились 28 процентов респондентов. Об этом говорится в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) о научных заблуждениях россиян.

Правильный ответ — что Земля вращается вокруг Солнца — дал 61 процент опрошенных.

Помимо опроса о Солнце и Земле, россиян также спрашивали, станет ли безопасным радиоактивное молоко, если его прокипятить, могли ли первобытные люди прогуливаться вместе с динозаврами, вызывают ли генетически модифицированные продукты рак и помогут ли они победить голод.

Больше всего правильных ответов россияне дали на вопросы про радиоактивное молоко и динозавров. То что ГМО могут вызывать рак, полагают 44 процента россиян. Однако это на 23 процента меньше, чем в 2014 году.

По итогам опроса социологи разделили участников на три группы по уровню научной грамотности: невысокий уровень (21% россиян); средний уровень (44%) и высокий уровень (35%).

При этом в группе с высоким уровнем научной грамотности преобладает молодежь: 61 процент 18-24-летних давали 5 и более верных ответов. В этой группе также больше пользователей интернета – 49 процентов. В группе с невысокой научной грамотностью 43 процента тех, кто активно смотрит телевизор.

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