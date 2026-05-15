ВЦИОМ изменил методику опросов. Рейтинг Путина вырос

Государственное социологическое агентство ВЦИОМ, несколько недель подряд сообщавшее о падении рейтинга президента России Владимира Путина, официально изменило методику опросов. После этого рейтинги Путина, по данным ВЦИОМ, выросли. Внимание на это обратило в частности "Агентство".

Свежие рейтинги были опубликованы в пятницу 15 мая после двухнедельного перерыва, связанное, как утверждали во ВЦИОМ, с праздниками. Согласно данным нового опроса, деятельность Путина на посту президента одобряли 66,8% респондентов. Это существенно ниже, чем всего 2 месяца назад, но выше, чем по данным предыдущего опроса, на 1,2%. Рейтинг "Единой России", как утверждается, вырос на целых 3,5%, при этом упало одобрение работы правительства.

ВЦИОМ, публикуя новые рейтинги, сообщил об изменении методики: опросы теперь проводятся не по телефону, но и поквартирным опросом. "Один только телефонный опрос уже не дает той полноты картины, которая необходима для качественного электорального прогнозирования. Именно поэтому комбинирование телефонного и поквартирного опросов сегодня является для нас не просто уместным, а по-настоящему необходимым ответом на внешние вызовы", - говорится в сообщении. В агентстве в частности заявили, что пожилые люди в последнее время всё чаще отказываются отвечать на звонки, опасаясь мошенников.

Другая работающая с Кремлём социологическая служба ФОМ также сообщила о росте уровня положительной оценки Путина - с 73 до 75%. Об изменении методики она не сообщала.

До конца апреля рейтинги Путина в опросах ВЦИОМ падали семь недель подряд, что комментаторы связывали с возможным недовольством блокировками в Интернете и растущими экономическими проблемами. В Кремле падение рейтингов Путина не комментировали.