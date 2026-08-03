ВВС Польши перехватили российский самолёт над Балтийским морем

Два польских истребителя перехватили над Балтийским морем российский самолет радиоэлектронной разведки Ил-20, летевший с выключенным транспондером. Об этом 3 августа сообщил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Нарушения воздушного пространства Польши не произошло.

По словам министра, все произошло примерно в 12:00 в 60 километрах к северо-западу от побережья Поморского воеводства на севере Польши.

Это уже второй подобный инцидент за последние несколько дней. 31 июля Косиняк-Камыш также сообщал о перехвате российского Ил-20. При этом днём ранее, 30 июля, в Польшу залетела и взорвалась российская крылатая ракета.

В свою очередь армия Германии развернула подразделение радиоэлектронной борьбы (РЭБ) у границы Литвы с Беларусью для ведения разведки и контроля электромагнитного пространства.

По данным телеканала, группа находится примерно в двух километрах от белорусской границы. Военнослужащие подразделения EloKa (Electronic Warfare) перехватывают радиосвязь и сигналы радиолокационных систем, а также анализируют электромагнитную обстановку.

Командир подразделения, сообщил Euronews, что основная задача военных – наблюдение и разведка. По его словам, подразделение также способно применять средства радиоэлектронной борьбы, в том числе нарушать работу сетей связи вероятного противника и блокировать коммуникации в случае необходимости.

Помимо стационарных постов, бундесвер использует мобильные группы, оснащенные переносными комплектами оборудования весом около 30 килограммов, которые позволяют быстро разворачивать собственную сеть связи.

Как отмечает Euronews, немецкие подразделения EloKa участвовали в недавних шестинедельных учениях Freedom Shield, где отрабатывали сбор и анализ данных в электромагнитном спектре.

В конце июля вооруженные силы Литвы сообщили о переброске из Германии бронетанкового батальона бундесвера. Ранее Politico со ссылкой на источники писало, что НАТО ускоряет укрепление восточного фланга на фоне опасений возможной угрозы со стороны России и сокращения американского военного присутствия в Европе.

Российские власти неоднократно отрицали планы нападения на страны НАТО.

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