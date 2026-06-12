"Вы воевать будете?" Z-блогеры между возмущением и отчаянием

До мира в Украине, увы, далеко – возможно, дальше, чем еще несколько месяцев назад, когда определенную надежду давали несколько раундов переговоров между российскими и украинскими представителями при участии США.

Сейчас они приостановлены, хотя, как несколько парадоксально считает спецпосланник США по Украине Кит Келлог, это хорошо: по его словам, Украина продолжает эффективно противостоять России самостоятельно. Продвижение армии РФ на фронте замедлилось, на ряде участков ВСУ отбили районы, ранее занятые противником. Всё это меняет настроение в российских провоенных кругах: так называемая Z-общественность весьма встревожена.

Павел Губарев, бывший лидер пророссийских сепаратистов Донбасса, "режет правду-матку", прямо обвиняя руководство России в непонимании ситуации на фронте – или даже откровенной лжи:

В докладе Президента на ПМЭФ сообщается, что Армия России наступает по всей линии в СВО. Нет места, где бы не было наступления ВС РФ.



Мои источники с фронта в один голос сообщают, что никакого наступления уже давно нет, более того – на многих участках фронта идет откат.



Неверное понимание руководства страны реальной боевой обстановки вызвано тотальной системой лжи, сковавшей весь офицерский корпус круговой порукой, когда правдивая информация не передается наверх априори, а если появляется смельчак, то его судьба быстро и нетвратимо отрабатывается по схеме "генерал Попов".

Речь идет о генерале Иване Попове, бывшем командующем 58-й армией, действовавшей на Запорожском направлении. В 2023 году он вступил в конфликт с начальником Генштаба Валерием Герасимовым, рассказав на докладе "в верхах" о тяжелой ситуации во вверенных ему частях и недостаточной ротации фронтовых подразделений. Попова назвали паникером, он был снят с должности, позднее обвинен в злоупотреблениях и приговорен к 5 годам заключения. Значительная часть Z-общественности считает генекрала "пострадавшим за правду".

Неверное понимание реальной боевой обстановки вызвано тотальной системой лжи

Но вернемся к нынешним размышлениям провоенных блогеров. Важной причиной их тревог остаются участившиеся удары украинских дронов и ракет по целям в глубине территории России, прежде всего нефтеперерабатывающим заводам и объектам оборонной промышленности. Один из последних таких ударов был нанесен по заводу "ВНИИР-Прогресс" в Чебоксарах. Вот он:

А вот комментарий того же канала:

Как и при прошлой атаке, до предприятия долетела минимум одна ракета, однако теперь везение и низкая точность «Фламинго» не спасли – ракета попала не перед зданием, как прежде, а прямо в его крышу, вызвав серьезные разрушения.



Стоит отметить, что после прошлой атаки, включавшей и налет дронов-камикадзе Ан-196 «Лютый», на предприятии озаботились серьезной антидроновой защитой путем натягивания сетей между вышками. Но, естественно, против многотонной ракеты это спасти не может.

Это очень сдержанный комментарий. В других случаях Z-блогеры, судя по тону, близки к истерике, но сохраняют высокий градус провоенного патриотизма, изобличая козни "противника", то есть Украины и ее западных союзников.

Анастасия Кашеварова

Противник выпрашивает у других стран вооружение. Противник готов хоть на коленях ползать лишь бы дали оружие убивать русских.



Противник ворует миллиардами. У нас тоже воруют и триллионами, только у противника на одного нашего военнослужащего не жалко и 15 дронов, а у нас это количество на долгий срок, и не дай Бог он у тебя сломается или потеряется, будешь возмещать.

Они с нами воюют, а мы дрочим вялый член





Противник бьет по Кронштадту, по НПЗ, ПМЭФ в черном дыму, по Москве пытаются бить каждый день. Мы отчитываемся, что взяли населенный пункт Шевченко в Харьковской области, где проживает 0 человек на 2022 год.



Они с нами воюют, а мы дрочим вялый член (уж извините, но я, как и большинство россиян, от происходящего, мягко говоря, в недоумении). Мужики, родные, вы что делаете вообще? Вы воевать будете? Где «системные и последовательные» удары?

"Мужики" меж тем воюют, но на фронте, похоже, давно что-то пошло не так. Вот ситуация, описанная в совершенно не парламентских, но весьма искренних выражениях:

Склонные к аналитике представители провоенного сообщества видят проблему не только в происках "противника", но и в особенностях мышления руководства РФ.

Алексей Чадаев

Когда историки будущего примутся разбираться, что же случилось между условной серединой 2025, когда чаша весов в «войне дронов» клонилась на нашу сторону, и серединой 2026, когда положение дел изменилось, пусть найдут мою шпаргалку.



Она такая: к середине 2025 ув.тов.Начальники, как им показалось, Всё Поняли про дроны. А поняв, совершили действия: нашли подрядчиков, распределили заказы, выделили бюджеты и принялись уже в уме делить награды за будущие победы.



А война, тем временем, снова изменилась, и их понимание вновь оказалось outdated. Подъехал следующий пакет технологий, а с ними и вызовов, и понадобились новые ответы и новые решения, потому что те, которые были актуальны вчера, или сильно просели по эффективности, или вовсе перестали работать. А "обновить прошивку" оказалось некому.



Главная особенность этого противостояния именно в том и состоит, что технологии стремительно эволюционируют, и невозможно один раз Всё Понять. Понимание должно быть динамическим, меняться с той же скоростью, что и тренды, а если хочется не просто соответствовать, но и побеждать – то с опережением таковых. Его, это понимание, нужно всё время пересобирать заново.



Но это и правда требует усилий. Причём не волевых, а интеллектуальных. С первым у начальников всё неплохо как раз; вот со вторым несколько хуже. Но это именно результат существующей модели отбора и сформировавшегося в результате неё базового антропотипа Лиц, Принимающих Решения.

Александр Ходаковский

Наша основная проблема – отсутствие системности в организации процессов. Многолетняя привычка не брать на себя ответственность в сомнительных ситуациях и перетягивать одеяло в выигрышных приводит к тому, что на медалеопасных направлениях не протолкнуться, а там, где выгода просматривается плохо, но зато много труда и ответственности – самовыдвиженцев не найти. Если Украина старается весь свой потенциал оптимизировать и рационализировать, то у нас всё напоминает барскую охоту: каждый норовит показать свою удаль и опередить соперника, потому что "пряников сладких всегда не хватает на всех".

Неутешительные выводы о ходе войны подталкивают многих к призывам принять "решительные меры".

Говорит ТопаZ

Понятно, что в Кремле вся эта ситуация выглядит так, что злые западные фашисты взяли в заложники братьев-украинцев и делают все, чтобы ответы по их "узникам" были как можно более жёсткими. Вот только уже сейчас подходит та черта, когда платить за прекращение войны придётся уже не жизнями солдат, которые в этой войне с обеих сторон считать не принято, скоро платить за слабость и нерешительность придётся жизнями гражданских людей. И чем дольше Кремль щадит "братьев", тем более затратными или даже невозможными станут непопулярные меры, которые еще совсем недавно казались ультимативным средством завершения войны, потому что промедление позволяет врагу строить все более эффективную военную инфраструктуру, логистику, военную экономику и союзную дипломатию.



Ещё вчера объявление всеобщей мобилизации было мерой, которая снизит лояльность граждан, но завершит войну. Теперь лояльность граждан была разменена на блокировки интернета каким-то Махмудом(совершенно никак не обоснованные с точки зрения госбезопасности), а проведение мобилизации превратилось в очень сложную задачу из-за опасности логистики, которая дальше будет становиться только опаснее. И так будет происходить буквально с каждой мерой и маневром, если уступать противнику в скорости изменения стратегии.

Некоторые, впрочем, считают палочкой-выручалочкой не мобилизацию, а кое-что посильнее – применение против Украины ядерного оружия.

Так, член Партии социальной защиты Виктор Перов предложил депутатам Законодательного собрания Санкт-Петербурга обратиться к Владимиру Путину с призывом нанести ядерный удар по Украине:

Наш президент Владимир Путин был вынужден начать СВО, но, к сожалению, все пошло не так, как планировалось. Поэтому считаю, что вы, депутаты, должны обратиться к президенту с ходатайством о начале применения ядерного оружия и ударить им по сторонникам Бандеры и Шухевича, что приведет руководство Украины к подписанию мирного соглашения и завершит СВО.

К сожалению, все пошло не так, как планировалось

Что именно пошло не так в войне, которую развязал российский президент против Украины, Перов не объяснил – ему выключили микрофон.

Это не первый подобный призыв к Путину за последние дни. За несколько часов до выступления Перова правительственная "Российская газета" опубликовала колонку директора музея войск ПВО Юрия Кнутова: "У ВС РФ есть оружие, способное перемолоть оборону противника".

В ней Кнутов объясняет, что пошло не так в войне России против Украины:

Массовое применение дронов затрудняет наши темпы наступления. Вынуждает рассредоточиваться и вести боевые действия малыми группами. Моя точка зрения, что мы подходим к тому моменту, когда встанет вопрос о применении на поле боя тактического ядерного оружия. Не обязательно это должны быть ракеты с боевой частью в десяток килотонн. Так, у нас на вооружении имеются 152-мм снаряды со спецчастью. То есть с зарядами небольшой мощности. Они и должны обеспечить наш прорыв на ключевых направлениях.

Кнутов так же предлагает развязать руки российским спецслужбам, чтобы они могли "ликвидировать" президента Украины Владимира Зеленского.

К счастью, подобные мнения нельзя пока считать доминирующими в Z-лагере. Более того, есть и противоположный, вероятно, более реалистичный взгляд на вещи.

Даниил Туленков (его краткая биография: "Екатеринбургский бизнесмен, осужден в 2022 году за мошенничество. Отбывал срок в ИК № 53 в Верхотурье и оттуда ушел добровольцем на фронт в подразделение Минобороны "Шторм Z". На фронте начал писать заметки о жизни на передовой"):

Нам не нужны никакие победы.



Нам нужно максимально тихо и спокойно выйти из блудняка, сохранив:

а) государственность

б) армию



Все.

Нам больше ничего не надо.

Мы пи***ц как накосорезили, с точки зрения сильных мира сего.



Если мы выберемся из этого блудняка живыми и здоровыми – это прямо вот и есть управление из Небесной канцелярии.

Использован материал Настоящего Времени