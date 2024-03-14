Пришедшим на выборы в полдень 17 марта пригрозили статьёй УК

Прокуратура Москвы пригрозила уголовной ответственностью за "воспрепятствование свободному осуществлению гражданами своих избирательных прав и работе избирательных комиссий" тем, кто призывает прийти или придёт на городские избирательные участки 17 марта в полдень.

СМИ отмечают, что максимальное наказание по соответствующей статье уголовного кодекса - пять лет лишения свободы.

Также в официальном заявлении московской прокуратуры говорится следующее: "Обращаем внимание, что ни сами указанные публичные массовые мероприятия, ни места их проведения в установленном законом порядке с органами исполнительной власти города не согласованы, в связи с чем организация и участие в данных массовых мероприятиях являются наказуемыми по действующему законодательству Российской Федерации".

Ранее ряд российских оппозиционеров призвали всех, кто не согласен с политикой Владимира Путина, прийти 17 марта в полдень на избирательные участки во время президентских выборов, выразив таким образом свой негласный протест. Идею поддержали в том числе команда Навального и Михаил Ходорковский.

Голосование на выборах президента России пройдёт с 15 по 17 марта 2024 года. Независимые наблюдатели и эксперты уже оценивают выборы как несвободные и неконкурентные. До процедуры голосования не допущен ни один реальный оппозиционный кандидат.

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