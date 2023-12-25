Выдвиженческий переполох. Кого, кроме Путина, допустят к выборам

В Украине и в секторе Газа продолжаются активные боевые действия;

Алексей Навальный переведен в колонию в Ямало-Ненецком АО;

В Петербурге общественная активистка Виктория Петрова отправлена на принудительное психиатрическое лечение за посты с осуждением российской агрессии против Украины;

Центральная избирательная комиссия не допустила Екатерину Дунцову к участию в президентских выборах в России;

"Новые люди" выдвинули кандидатом в президенты Вячеслава Даванкова, КПРФ – Николая Харитонова, "Справедливая Россия" поддержала "самовыдвиженца" Путина;

В Белграде уже неделю продолжаются массовые протесты оппозиции, которые перерастают в столкновения с полицией;

Православная Церковь Украины впервые отмечает Рождество 25 декабря.