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Выход космонавтов в открытый космос перенесли второй раз подряд

Выход космонавтов в открытый космос (архивное фото)

Выход российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина с борта Международной космической станции в открытый космос перенесли второй раз подряд из-за сигнала одной из систем диагностики корабля "Союз МС-22". Создана комиссия для анализа технических проблем, сообщили в Роскосмосе.

Как стало известно из переговоров МКС с Землей, Центр управления полетами принял решение прекратить работы по выходу космонавтов в открытый космос в связи с разгерметизацией внешнего контура системы охлаждения корабля "Союз", который пристыкован к станции.

Космонавт Сергей Прокопьев сообщил, что российские члены экипажа МКС передали специалистам на Землю фотографии и видеозаписи корабля "Союз МС-22". Космонавт Анна Кикина с помощью европейского манипулятора ERA с камерой осматривает место, где расположена эта система, передаёт ТАСС.

Позже в четверг Роскосмос сообщил, что произошло повреждение внешней обшивки приборно-агрегатного отсека пилотируемого корабля "Союз МС-22". Визуальный осмотр подтвердил утечку, заявили в пресс-службе госкорпорации.

В Центре управления полетами заявили, что "корабль внутри герметичен, на станции тоже полный порядок". Специалисты американского космического агентства НАСА сейчас также оценивают последствия утечки охлаждающей жидкости, обнаруженной на корабле "Союз МС-22". По их данным, экипажу МКС ничего не угрожает.

В прошлый раз, 25 ноября, работы по выходу в открытый космос российских космонавтов прекратили из-за нештатной работы насосов в системе охлаждения одного из скафандров.

  • В августе 2018 года в обшивке бытового отсека корабля “Союз МС-09” было обнаружено отверстие диаметром около 1,5 миллиметров, что приводило к утечке воздуха со станции. Отверстие заделали герметиком.
  • Осенью 2019 года на МКС была зафиксирована очередная утечка воздуха. Через год скорость утечки возросла в пять раз. Её причиной стала трещина в российском сегменте МКС - "Звезда". В прошлом году при обследовании Международной космической станции космонавты нашли несквозные трещины на самом старом модуле — "Заря".
  • Тогда же на заседание президиума Научно-технического совета Роскосмоса отмечалось, что станция, срок эксплуатации которой истекает в 2024 году, "дышит на ладан". Ранее генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации "Энергия" Владимир Соловьев спрогнозировал лавинообразный выход из строя многочисленных элементов на станции после 2025 года. В основном это касается герметичности корпуса и сложных вычислительных средств, которые выработали свой ресурс, отметил Соловьев.

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