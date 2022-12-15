Выход космонавтов в открытый космос перенесли второй раз подряд

Выход российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина с борта Международной космической станции в открытый космос перенесли второй раз подряд из-за сигнала одной из систем диагностики корабля "Союз МС-22". Создана комиссия для анализа технических проблем, сообщили в Роскосмосе.

Как стало известно из переговоров МКС с Землей, Центр управления полетами принял решение прекратить работы по выходу космонавтов в открытый космос в связи с разгерметизацией внешнего контура системы охлаждения корабля "Союз", который пристыкован к станции.

Космонавт Сергей Прокопьев сообщил, что российские члены экипажа МКС передали специалистам на Землю фотографии и видеозаписи корабля "Союз МС-22". Космонавт Анна Кикина с помощью европейского манипулятора ERA с камерой осматривает место, где расположена эта система, передаёт ТАСС.

Позже в четверг Роскосмос сообщил, что произошло повреждение внешней обшивки приборно-агрегатного отсека пилотируемого корабля "Союз МС-22". Визуальный осмотр подтвердил утечку, заявили в пресс-службе госкорпорации.

В Центре управления полетами заявили, что "корабль внутри герметичен, на станции тоже полный порядок". Специалисты американского космического агентства НАСА сейчас также оценивают последствия утечки охлаждающей жидкости, обнаруженной на корабле "Союз МС-22". По их данным, экипажу МКС ничего не угрожает.

В прошлый раз, 25 ноября, работы по выходу в открытый космос российских космонавтов прекратили из-за нештатной работы насосов в системе охлаждения одного из скафандров.