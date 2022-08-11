Россия подтвердила участие в МКС после 2024 года

Россия подтвердила участие в проекте Международной космической станции после 2024 года. Об этом говорится в сообщении об итогах заседания координационного совета МКС. Оно было опубликовано 10 августа на сайте Европейского космического агентства. Ранее Роскосмос анонсировал выход из проекта.

28 июля глава госкорпорации Юрий Борисов на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что Россия приняла решение выйти из проекта МКС после 2024 года. Тогда заканчивается продлённый срок службы станции, участники проекта должны будут вновь продлевать ей гарантию.

Борисов тогда заявил, что к 2024 году Россия собирается формировать собственную орбитальную станцию. Это обещание фактические неосуществимо. Сейчас у России не готово ни одного элемента будущей станции.

Планировавшийся базовым модулем для неё модуль "Наука" был пристыкован к МКС, оказавшись на орбите на 14 лет позже расчётного срока.

Будущий базовый Научно-энергетический модуль должен был отправиться к МКС ещё в 2014 году. По состоянию на весну прошлого года к нему был готов только корпус.

Узловой модуль "Причал" строился почти 10 лет и был отправлен на МКС.

Ракета "Ангара-А5М", которая должна выводить базовый модуль на орбиту, планируется к первому пуску только в 2024 году.

Шлюзовый модуль существует лишь в виде проекта.

В НАСА тогда заявили, что не получали официального уведомления от России о планах выхода из программы. Позже руководитель космических операций американского агентства Кэти Людерс рассказала агентству Reuters, что Россия намерена оставаться на станции как минимум до 2028 г.

Исполнительный директор корпорации по пилотируемым программам Сергей Крикалёв на пресс-конференции 4 августа уточнил, что "выход после 2024 года" может означать и 2025, и 2028, и 2030 год.