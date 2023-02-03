"Вымпелком" разрешено продать российскому топ-менеджменту

Правительство России одобрило продажу поставщика телекоммуникационных услуг "Вымпелком" (владелец бренда "Билайн") российскому топ-менеджменту с условием выкупа не менее 90% облигаций, выпущенных корпорацией VEON в пользу российских инвесторов. Выкуп может состояться в течение двух месяцев. Об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев.

О том, что российское правительство разрешило нидерландской компанией VEON российским топ-менеджерам "Вымпелкома", на днях сообщили издания РБК и Forbes.

При этом в конце января источники "Коммерсанта" говорили, что правительственная комиссия отправила сделку на доработку. Газета также выяснила, что продажа компании топ-менеджменту была и остаётся промежуточным решением. Администрация российского президента хотела сделать профильным инвестором "Газпром". Концерн участвовал в переговорах с VEON. По данным источников, в переговорах также участвовали "Газпром-медиа холдинг", МТС и Сбербанк.

Топ-менеджмент "Вымпелкома" во главе с Александром Торбаховым согласовал выкуп актива у VEON в ноябре прошлого года. Российчкая компания должна взять на себя долю долга VEON в размере более восьми миллиардов долларов. VEON получит от продажи 130 миллиардов рублей (около двух миллиардов долларов по текущему курсу). Сделку должны закрыть до 1 июня 2023 года

Из-за санкций, наложенных на Россию после нападения на Украину, "Вымпелком" попал под регуляторные ограничения, так как акционер VEON находится в "недружественной" юрисдикции. Это привело к тому, что компания оказалась в невыгодном положении по сравнению с другими игроками рынка.

В июне компания VEON заявила, что в первом квартале 2022 года её российский бизнес обесценился почти на 450 миллионов долларов. Во втором квартале на Россию приходилось более половины выручки холдинга – более одного миллиарда долларов.

VEON также сообщила, что ей придётся остановить развитие российских сетей из-за санкций. Нидерландский холдинг также рассматривает продажу до 2023 года башенных активов в Бангладеш, Пакистане и Украине.

VEON владеет 100% "Вымпелкома". Российская компания основана в 1992 году бизнесменом и филантропом Дмитрием Зиминым. В состав VEON "Вымпелком" вошёл в 2009 году.