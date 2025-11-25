Ссылки для упрощенного доступа

Выньте ребёнка из коляски, прежде чем её сложить. Как работает прецедентное право

Выньте ребёнка из коляски, прежде чем её сложить. Как работает прецедентное право
Выньте ребёнка из коляски, прежде чем её сложить. Как работает прецедентное право

Как улитка, найденная в бутылке пива, привела к тому, что производителей обязали нести ответственность за товар, который они продают. Почему к разным бытовым приборам нередко пишут абсурдные многостраничные инструкции. И как судебные решения, касающиеся частных историй, меняют законодательство

Как улитка, найденная в бутылке пива, привела к тому, что производителей обязали нести ответственность за товар, который они продают. Почему к разным бытовым приборам нередко пишут абсурдные многостраничные инструкции. И как судебные решения, касающиеся частных историй, меняют законодательство.

Первый эпизод подкаста о разных системах права, тут

Гость подкаста:

Дмитрий Кузнецов, юрист, исследователь Университета Гётеборга, Швеция, приглашенный исследователь Центра международного и сравнительного права имени Веда Нанды в Денверском университете, США


