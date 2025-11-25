Выньте ребёнка из коляски, прежде чем её сложить. Как работает прецедентное право

Показать больше Свернуть

Как улитка, найденная в бутылке пива, привела к тому, что производителей обязали нести ответственность за товар, который они продают. Почему к разным бытовым приборам нередко пишут абсурдные многостраничные инструкции. И как судебные решения, касающиеся частных историй, меняют законодательство.

Первый эпизод подкаста о разных системах права, тут

Гость подкаста:

Дмитрий Кузнецов, юрист, исследователь Университета Гётеборга, Швеция, приглашенный исследователь Центра международного и сравнительного права имени Веда Нанды в Денверском университете, США



