Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа

Человек имеет право. Подкаст
Подписаться
Человек имеет право. Подкаст

Подписаться

Apple Podcasts Spotify CastBox YouTube Подписаться

Закон или прецедент. Почему разные страны выбрали разные подходы к праву

Закон или прецедент. Почему разные страны выбрали разные подходы к праву
Embed
Закон или прецедент. Почему разные страны выбрали разные подходы к праву

No media source currently available

0:00 0:29:41 0:00
Скачать медиафайл

Чем закон отличается от судебного прецедента. Что такое континентальное право и когда оно появилось. Как получилось, что Кодексы, принятые в некоторых европейских странах в начале XIX века, действуют до сих пор и что делают законодатели и судьи, когда законы отстают от реальной жизни

Чем закон отличается от судебного прецедента. Что такое континентальное право и когда оно появилось. Как получилось, что Кодексы, принятые в некоторых европейских странах в начале XIX века, действуют до сих пор и что делают законодатели и судьи, когда законы отстают от реальной жизни.

Гость подкаста:

Дмитрий Кузнецов, юрист, исследователь Университета Гётеборга, Швеция; приглашенный исследователь Центра международного и сравнительного права имени Веда Нанды в Денверском университете, США

Эпизод "Сложнее Канта. Как пишут законы в России и почему их нелегко понять", который мы вспоминаем в подкасте, можно послушать здесь

Выпуски

Смотреть все части
АРХИВ ВИДЕО Список радиопрограмм
XS
SM
MD
LG