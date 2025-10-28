Показать больше Свернуть

Чем закон отличается от судебного прецедента. Что такое континентальное право и когда оно появилось. Как получилось, что Кодексы, принятые в некоторых европейских странах в начале XIX века, действуют до сих пор и что делают законодатели и судьи, когда законы отстают от реальной жизни.

Гость подкаста:

Дмитрий Кузнецов, юрист, исследователь Университета Гётеборга, Швеция; приглашенный исследователь Центра международного и сравнительного права имени Веда Нанды в Денверском университете, США

Эпизод "Сложнее Канта. Как пишут законы в России и почему их нелегко понять", который мы вспоминаем в подкасте, можно послушать здесь