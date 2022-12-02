"Вёрстка": Белгород отказал Пригожину в строительстве линии обороны

Белгородские власти, вероятно, отказали бизнесмену и создателю "ЧВК Вагнера" Евгению Пригожину в участии в строительстве оборонительной линии на границе с Харьковской областью из-за стоимости работ. Об этом пишет "Вёрстка" со ссылкой на источники в правительстве Белгородской области.

По словам собеседника издания, представители Пригожина предложили администрации региона проект на несколько миллиардов рублей. В документе, в частности, были упомянуты как укрытия гостиницы и другие объекты, утверждает источник. Чиновники обладминистрации отказали проекту бизнесмена.

Эта ситуация, как утверждает собеседник "Вёрстки", могла стать причиной негативной публичной реакции Пригожина. На днях он обвинил представителей бизнеса Белгородской и Курской областей в том, что они не дают отпусков сотрудникам, которые хотят пройти обучение в качестве добровольцев-ополченцев на базах "ЧВК Вагнера".

После начала военного вторжения России в Украину регулярно сообщается о напряжённой обстановке в российских регионах, граничащих с зоной боевых действий. Власти Брянской, Белгородской и Курской областей неоднократно сообщали об обстрелах, как они утверждали, с украинской стороны. Министерство обороны Украины обстрелы не комментирует.

О том, что Пригожин создаёт центры подготовки бойцов ополчения в Белгородской и Курской областях, стало известно в начале ноября. К финансированию подготовки бизнесмен предложил привлечь региональный бизнес. При этом он уточнил, что сами обучающие центры он финансирует лично.

"ЧВК Вагнера" – российское неофициальное военное подразделение, которое не значится на балансе военных ведомств и в реестре юридических лиц, но бойцы группы принимают участие в наземных операциях в Сирии, Африке и в войне с Украиной. Организация считается одним из наиболее боеспособных подразделений, участвующих в боях на украинских территориях. Бойцов "ЧВК Вагнера" подозревают в совершении многочисленных военных преступлений.

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