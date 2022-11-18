За два месяца число заключенных в России сократилось на 23 тысячи

В сентябре и октябре 2022 года количество заключённых в мужских исправительных колониях в России сократилось на 23 тысячи человек. Об этом пишет издание "Медиазона" со ссылкой на статистику ФСИН.

К началу сентября в колониях находились почти 348 тысяч человек, к началу октября это число сократилось до 338 тысяч, а к началу ноября – до 325 тысяч. При этом, как отмечает "Медиазона", число тех, кто находится в следственных изоляторах или колониях-поселениях, а также число осуждённых женщин практически не изменилось.

По данным журналистов, количество заключённых за последние годы ни разу не сокращалось так резко – даже во время амнистии. "Медиазона" предполагает, что нынешнее сокращение связано с вербовкой заключённых в "ЧВК Вагнера".

В августе 2022 года стало известно, что участвующая в войне с Украиной "ЧВК Вагнера" начала вербовать в свои формирования российских заключённых. Осуждённым предлагают помилование спустя полгода службы и денежные выплаты. В вербовке участвует приближенный к президенту России Владимиру Путину бизнесмен Евгений Пригожин, который в сентябре признал свою причастность к созданию ЧВК.

В середине сентября издание "Важные истории" подсчитало, что к тому моменту на войну в Украине могли быть завербованы не менее 5786 заключённых из 37 российских колоний. В конце октября глава фонда "Русь Сидящая" Ольга Романова заявила, что уже более 20 тысяч заключённых были завербованы на войну.

"ЧВК Вагнера" – российское неофициальное военное подразделение, которое не значится на балансе военных ведомств и в реестре юридических лиц, однако её бойцы, по данным многочисленных журналистских расследований, принимают участие в наземных операциях РФ в Сирии, Африке и в войне в Украине.

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