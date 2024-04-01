После теракта в "Крокусе" кратно возросло число жалоб от мигрантов

После теракта в "Крокус Сити Холле" кратно возросло число жалоб от мигрантов на притеснения, сообщает "Вёрстка" со ссылкой на правозащитницу Валентину Чупик.

Чупик рассказала, что с конца марта ей поступило более 8,5 тысяч обращений об избиениях, незаконных задержаниях и выдворениях с территории России, содержании в нечеловеческих условиях в отделах МВД и спецприёмниках.

По опыту правозащитницы, в "нормальном режиме" она получает всего 2-3 обращения в неделю о незаконном выдворении или фальсификации несуществующих миграционных нарушений, а сейчас ей приходит порядка 150-170 подобных обращений в день.

Больше всего жалоб поступает от граждан Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана.