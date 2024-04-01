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После теракта в "Крокусе" кратно возросло число жалоб от мигрантов

После теракта в "Крокус Сити Холле" кратно возросло число жалоб от мигрантов на притеснения, сообщает "Вёрстка" со ссылкой на правозащитницу Валентину Чупик.

Чупик рассказала, что с конца марта ей поступило более 8,5 тысяч обращений об избиениях, незаконных задержаниях и выдворениях с территории России, содержании в нечеловеческих условиях в отделах МВД и спецприёмниках.

По опыту правозащитницы, в "нормальном режиме" она получает всего 2-3 обращения в неделю о незаконном выдворении или фальсификации несуществующих миграционных нарушений, а сейчас ей приходит порядка 150-170 подобных обращений в день.

Больше всего жалоб поступает от граждан Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана.

В России фиксируют рост ксенофобных настроений
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В России фиксируют рост ксенофобных настроений

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  • 22 марта несколько вооружённых автоматами людей ворвались в концертный зал на окраине Москвы, где должен был состояться концерт рок-группы "Пикник", и открыли стрельбу по собравшимся зрителям. Затем они подожгли зал, спровоцировав сильный пожар, в результате которого обвалилась крыша здания. Число погибших при теракте, по последним данным, составило 144 человека, 551 человек пострадал, есть и те, кто до сих пор числятся пропавшими без вести.
  • По делу о теракте арестованы, как утверждают следственные органы, четверо его исполнителей и шестеро их соучастников, большинство из них - граждане Таджикистана. Предполагаемые исполнители с высокой долей вероятности столкнулись с пытками при задержании и на допросах.

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Рекомендуем участникам форума ознакомиться с разъяснением законодательства РФ о "нежелательных организациях".

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