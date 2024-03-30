Число пострадавших в "Крокус Сити Холле" увеличилось до 551

В результате теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле" пострадал 551 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление МЧС по Московской области. Ранее сообщалось о 382 пострадавших.

Согласно обновлённым данным, по состоянию на 6 утра по московскому времени 30 марта, в результате теракта пострадали в общей сложности 695 человек, из которых 144 погибли. Среди погибших пятеро детей.

Несколько десятков человек после теракта в "Крокус Сити Холле" 22 марта считаются пропавшими без вести. Следственный комитет сообщал, что получил более 140 заявлений о пропаже людей от родственников или близких. По данным телеграм-канала "База" пропавшими после теракта считаются 95 человек.

Вечером 22 марта несколько человек устроили стрельбу в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл", затем там произошёл взрыв и начался пожар.

По делу арестованы девять человек — большинство граждане Таджикистана. Сообщалось, что четверо обвиняемых в исполнении теракта столкнулись с пытками при задержании и на допросах.

Несколько отправленных в СИЗО обжаловали свой арест. По их словам, они не знали о готовящемся теракте.

Следственные действия по делу о теракте в "Крокусе" также проходят в Таджикистане. Там допрашивают родственников нападавших на концертный зал. По сведениям СМИ, в следственных действиях в Таджикистане принимают участие представители российских правоохранительных органов.

После теракта полиция в России ужесточила проверки мигрантов. Кроме того в стране зафиксирован рост ксенофобских настроений, имеются случаи нападения на выходцев из Центральной Азии.

Российская сторона утверждает, что за исполнителями теракта может стоять Украина. Киев все обвинения категорически отвергает. США возлагают вину за случившееся на террористическую группировку "Исламское государство". Ранее она взяла на себя ответственность за теракт в "Крокусе".

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