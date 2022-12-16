"Вёрстка": сотрудников "Газпрома" и "Роснефти" не пускают за границу

Сотрудникам российских нефтегазовых государственных компаний запретили выезжать за границу. Об этом сообщает "Верстка" со ссылкой на источники в "Газпроме" и "Роснефти". Причём, в первом случае речь идёт обо всех сотрудниках, во втором - только о руководящем звене.

Как рассказал изданию руководитель среднего звена из петербургского офиса "Газпрома", "неофициально запретили" ездить "даже в Турцию", причем это касается даже ближайших родственников - супругов и детей. Другой собеседник "Вёрстки" подтвердил, что сотрудникам компании запретили любые поездки за границу. "Последствия не озвучили. Но мы умные". Он утверждает, что за исполнением распоряжения будет следить служба безопасности "Газпрома".

О запрете стало известно несколько дней назад. "У многих уже куплены билеты и забронированы отели на новогодние праздники. Но выехать нельзя даже на лечение, не то, что в отпуск. Люди очень недовольны", - цитирует издание своего собеседника в российском газовом концерне.

Аналогичный запрет в отношении менеджмента появился и в "Роснефти", пишет "Верстка" со ссылкой на начальника одного из отделов госкомпании. По его словам, сотрудников крупнейшей нефтяной компании России якобы обязали подписать дополнительное соглашение, которое запрещает любые поездки за границу.

На этой неделе член Совета Федерации Андрей Клишас сообщил, что до конца года в Госдуму будет внесён законопроект, который вводит запрет на удалённую работу из-за границы для россиян, занятых в госсекторе, сфере информационной безопасности и ряде других важных для государства областей.

Крупные российские компании, как пишет "Вёрстка" со ссылкой на сотрудников пяти организаций, уже сейчас негласно ограничивают возможности удалённой работы из-за рубежа. В частности, нежелательным нахождение персонала за границей считают в Норникеле и Сбербанке.